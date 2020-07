¿Cómo dar una mala noticia desde la empatía?

¿Cómo dar una mala noticia al otro? ¿Te ha tocado estar en la situación en la que debes avisar de una muerte o haz decidido terminar con una persona? Incluso despedir a alguien o advertirle sobre alguna enfermedad son noticias que nos toca dar, ¿cómo hacerlo?

En primer lugar hay que evitar la dichosa frase "tenemos que hablar" porque sólo genera angustia en la otro persona, hace que se preocupe con antelación, se comienza hacer preguntas sobre lo que el dirán, no es nada empático hacerlo, dijo para El País, el psicólogo Miguel Ángel Rando, coordinador clínico del Servicio de Atención Psicológica (SAP) de la Universidad de Málaga.

Hay que tener en cuenta algo, aunque cuidemos todos los detalles no podemos evitar el dolor que la noticia dará; sin embargo sí podemos disminuir el impacto, dijo Francisca Ruiz psicóloga y fundadora del Grupo de Intervención Psicológica en Crisis y Emergencias (Gipce).

Claves para dar una mala noticia

De seguro te estás preguntando por qué hablamos de este tema en una sección de género. En primera porque la comunicación y el cuidado de las emociones del otro son una de las características del feminismo. Por ello, hemos decidido compartir esta información.

No hay fórmula exacta, todo dependerá de cada circunstancia. Además, vínculo emocional también influye en esta situación. Sin embargo, puedes considerar lo siguiente:

1. Elige el lugar donde darás la noticia. Hay que buscar un espacio donde no haya estímulos alrededor, donde se pueda generar una comunicación con tranquilidad. Cuando vas a despedir a alguien lo mejor es encontrar un espacio privado. En cuanto a una pareja, se recomienda buscar un lugar íntimo.

2. No dar rodeos. Dado que se dirá algo que va a doler, se recomienda preparar a la persona. La psicóloga Francisca Ruiz recomienda contar un resumen de los acontecimientos que han llevado al punto en el que se está. Se sugiere tener un lenguaje neutral que no tenga connotaciones que aumenten el sufrimiento. "No hace falta incidir en cada detalle", recomendó la experta.

Si la explicación no está bien argumentada podrá generar una sensación de culpabilidad en la otra persona. Un doble castigo: la mala noticia y sentirse responsable de ello.

3. Evita la llamada técnica del sándwich que es empezar con algo positivo, dar la mala noticia y acabar con una buena, dice Mónica Pereira, psicóloga experta en emergencias en Haztua Psicología Positiva: "Así se minimizan los sentimientos de la otra persona. Además, solo sirve para tranquilizar a quien tiene algo que decir, no a quien le toca recibirlo", explica la experta.

4. Prepárate para la respuesta. No podrás controlar la reacción de la otra persona, lo más importante es la empatía. No limites los sentimientos de la otra persona, deja que se exprese. Si hay llanto, no le digas "deja de llorar, todo irá bien...". El psicólogo Pereira nos dice que el silencio y la espera son clave, deja que la otra persona reaccione conforme a sus ritmos. "Reaccionamos como podemos, no como queremos".

