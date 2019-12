Como caído de cielo: la fallida deconstrucción de Pedro Infante

Uno de los estrenos de la temporada en Netflix es la película "Como caído del cielo" dirigida por José Pepe Bojórquez, en la cual el actor Omar Chaparro encarna al reconocido actor Pedro Infante. Francamente, no hay un tema en cuestión de crítica cinematográfica en torno a la misma; es una producción de comedia mediocre en la cual el único papel que medianamente resalta es el de Ana Claudia Talacón y el resto es un refrito de personajes estereotipados sin ningún contenido. No obstante, es interesante por otro motivo.

Para nada es nuevo el papel fundamental de la cultura en la construcción social de las relaciones humanas; el teatro, la música, la literatura y el cine forman parte de los hábitos y tradiciones cotidianas y la forma en la que la reproducimos delinea comportamientos en los pueblos. En el teatro griego, por ejemplo, los valores que era preciso acentuar (como la virtud ciudadana, que consideraban era el fundamento del Estado), solían ser enfatizados, mientras que los peores vicios eran castigados con toda la fuerza por los propios dioses.

Los cimientos de la cultura machista en México tienen diferentes pilares, pero uno de ellos es la construcción que se dio sobre la masculinidad durante la época del Cine de Oro. Los machos de aquella época delinearon los comportamientos que subsisten en el inconsciente colectivo hasta el día de hoy. Aquellos hombres, muchos de ellos armados tras los conflictos de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, solían ser mujeriegos, jugadores y bandidos sin ningún respeto por la ley. Por poner un ejemplo fuera de la ficción, es sabido que uno de los héroes patrios, Francisco Villa era conocido por apropiarse de pueblos y de las mujeres que él deseaba. Sí, es difícil aceptar que un héroe patrio era un violador pero ahora podemos mencionarlo.

Pero el Cine de Oro lo que realmente hizo fue apoyarse en el amor romántico y construir un discurso en torno al comportamiento agresivo de los varones, justificó su misoginia y el rompimiento de acuerdos en la pareja: "Yo sigo siendo soltero, la que está casada es mi mujer", cantaba Pedro Infante en "Las tres hermanas".

Y mediante esas figuras galantes, caballos, botas y sombreros, delineamos los comportamientos que educaron a varias generaciones respecto a lo que esperábamos de los hombres; alcohol, infidelidades, serenatas para expiar los "pecados" cometidos y finalmente la redención mediante el perdón femenino, donde la mujer es una víctima firme pero decidida de que su amado, esta vez, va a comportarse de forma diferente.

La película "Como caído del cielo" pareciera ser que toma esta premisa y sin entender el fondo del conflicto, actualiza el discurso del amor romántico sin pretender dinamitarlo sino maquillarlo un poco para que ya no esté "tan gacho". Se puede sostener esto hasta por los mismos comentarios que hizo Chaparro tras el estreno de la película: "El machismo ya no está de moda, ya no está ´in´, está ´out´", como si el feminismo fuera la tendencia otoño invierno y se despojara del contenido profundo en torno a los derechos de las mujeres y no se viviera en un país en el que los feminicidios tienen cifras alarmantes.

Ahora, es comprensible que en un momento histórico como el que vivimos, en el cual las calles y la escena pública está dominado por el movimiento feminista, las películas tengan que incorporar elementos de la realidad para poder seguir acercándose a un auditorio cada vez más exigente respecto a algunas cuestiones, no obstante, es fácil de distinguir cuando una propuesta cinematográfica muestra la crudeza de la realidad y cuándo se busca seguir justificándola para mantener el Statu Quo.

En la película, al igual de lo que se conoce en la realidad de Pedro Infante, el personaje es un tipo mujeriego a quien no le interesa estar casado y toma como objeto de deseo a cuanta mujer atractiva se le atraviesa en su camino. Pese a que se buscó construir un discurso "nuevo" en torno a las premisas de los personajes, los mismos están cargados de los elementos típicos; mujeres seductoras cuyo máximo objetivo en la vida es complacer al varón, hombres que encuentran la redención mediante el trabajo y el poder asumir su rol de proveedor (pues aunque la que tiene el trabajo estable es Raquel, la esposa del personaje que es Pedro Infante, quien solventa una hipoteca contraída es el varón... y sí, lo hace peleando en un ring).

El rol tradicional de la mujer es reproducido bajo los mismos cánones históricos: sostienen las familias, resuelven conflictos familiares, hacen escucha activa y cuidan a los varones. ¿Y los caballeros? Pues se dedican a apostar, a tomar, a ser cómplices entre ellos y a enamorar mujeres. Nada nuevo del cine mexicano y nada que atente contra los sacrosantos valores patriarcales.

Creo que lo más desagradable de la película es insistir en el amor romántico una y otra vez; Raquel, la esposa del falso Infante, no sólo perdona infidelidades constantes sino que además se entera que su marido estaba planeando divorciarse para irse a vivir con su prima -a la que le estuvo "invirtiendo" pagando parte de las operaciones de busto y lipoescultura- y con la que tenía una vida paralela cruzando la frontera.

Aunque ella decide tomar la decisión de alejarse, él regresa una y otra vez prometiéndole haber cambiado. Todo el contexto de Raquel, su familia, sus amigas y todo su entorno le presiona para que lo acepte de vuelta una y otra vez. Obviamente el personaje que caracteriza Chaparro no entiende el "no" de su conyugue y, tras haber sido corrido de la casa en la que habitaban, regresa una y otra vez porque "el matrimonio es para siempre". Pero eso sí, el personaje tomó una conferencia de... ¿dos horas? Sobre machismo y patriarcado y ahora se erige como el nuevo paladín de la deconstrucción exprés.

Es curioso como una película que intenta venderse con este cambio discursivo y hasta de repudio al machismo, acaba soslayando conductas del amor romántico y reforzando los roles tradicionales para tratar de incidir en las nuevas generaciones y preservar los privilegios que hoy en día están siendo discutidos.

Aunque no es novedoso, no deja de ser repulsivo cómo el capitalismo suele apropiarse del discurso de los movimientos que incluso se le resisten para absorberlos, despojarlos de un contenido profundo y adaptarlos para poder seguir manteniendo estructuras que le son convenientes.

¡En qué bache está el cine mexicano! Ojalá pronto haya una nueva camada de productores y directores que verdaderamente se comprometan con el cambio de época. Nos urgen historias más apropiadas.