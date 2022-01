¿Cómo ayuda el orgasmo femenino a los espermas?

En temas sobre embarazo el protagonismo se le ha dado a los hombres y pocas veces a la función fisiológica de las mujeres. Poco se ha hablado sobre la eyaculación femenina y su función al momento de desear quedar embarazada.

El poder hablar de este tema se lo debemos a Diana J. Torres, quien escribió "Pucha potens". Diana hace una ejercicio de investigación para hablar y nombrar nuestras eyaculaciones.

A lo largo del libro, la escritora comparte sus hallazgos respecto a la eyaculación femenina y cómo está ha sido apropiada por diversas culturas.

Una de ellas es la tribu Batojo, se ubica en Uganda y su organización es matriarcal.

En esta cultura se estimula a las niñas para que alcancen sus eyaculaciones y se practica dentro del ritual llamado "kahapati".

REGRESEMOS A LA EYACULACIÓN FEMENIA Y LA PRÓSTATA DE LAS MUJERES...

La ciencia se ha empeñado en negar la existencia dela próstata de las mujeres. De acuerdo con un artículo de la Universidad de Guadalajara, se señala que esta percepción ha quedado atrás, investigaciones recientes la reconocen como una glándula funcional capaz de desempeñar las mismas funciones que la próstata masculina.

Así que en el planteamiento de Diana J. Torres en Pucha potes, las mujeres también tenemos la capacidad de eyacular. En algunas ocasiones este líquido se va hacia adentro.

¿Te ha pasado que después de tener un orgasmo ten dan ganas de hacer pipí? Ahí esta tu eyaculación.

Regresemos al punto, ¿para qué sirve? Además de brindarte placer, tiene otras funciones.

Algunas de sus funciones son conservar el esperma, conseguir que una mujer pueda generar un ser completo, propulsor del parto y generador de serotonina, de acuerdo con el libro "Pucha potens".

En el artículo "The Female Prostate Revisted: Perineal Ultrasound and Biochemial Studies of Female Ejaculate" se dice que el fluido emitido por la eyaculación femenina, es comparable al plasma prostático masculino.

En un experimento científico se comprobó que la eyaculación femenina ayudaba a conservar al esperma. En una taller de eyaculación impartido por Diana, una de sus asistentes le compartió que lograba embarazarse cuando se corría, es decir, eyaculaba.

Así que con esto, Diana J. Torres nos permite conocernos un poco más, y en un acto rebelde, conozcamos nuestros cuerpos y tengamos más corridas.