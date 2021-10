La sexualidad es más compleja de lo que parece, para tener relaciones sexuales sanas y satisfactorias es necesario generar un ambiente de confianza y seguridad durante el sexo, por ello, sentimientos como el miedo y la ansiedad pueden llegar a dificultar nuestro desempeño sexual.

¿Alguna vez has tenido tantos nervios que no lograste una erección?, ¿has experimentado que el estrés no permite una lubricación adecuada? Este tipo de problemas son más comunes de lo que parecen, no hay necesidad de sentirse avergonzado, es probable que la ansiedad sea la culpable

¿Qué es la ansiedad?

La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede ser una reacción normal al estrés, por ejemplo, puedes experimentar ansiedad cuando te enfrentas a un problema difícil en el trabajo, antes de presentar un examen o antes de tener relaciones sexuales por primera vez con alguien.

Aunque la ansiedad es un sentimiento normal que todas y todos experimentamos temporalmente, para algunas personas puede llegar a ser abrumadora, a estos casos se les conoce como trastornos de ansiedad.

Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones interpersonales

Así es como surge, por ejemplo, el trastorno de ansiedad sexual. La ansiedad sexual afecta a la vida sexual de las personas, así como a su confianza y autoestima. Lejos de ser una actividad placentera, la persona que la padece perciben las relaciones sexuales como una preocupación. Tanto hombres como mujeres con ansiedad sexual sienten pérdida del deseo sexual, anorgasmia, problemas de lubricación o problemas para mantener la erección.

¿Cómo afecta la ansiedad a nuestra sexualidad?

La ansiedad puede obstaculizar el óptimo y satisfactorio desempeño sexual de las personas, no sólo en cuanto a la incapacidad de lubricación o la incapacidad de mantener la erección, también puede hacer del sexo una experiencia desagradable.

Algunas personas podrían experimentar pensamientos catastróficos frente a un encuentro sexual, cuando esto ocurre las personas no pueden parar de pensar en todo lo que podría salir mal. Estos pensamientos hacen que se presente tensión, nerviosismo y miedo al fracaso.

De acuerdo con expertos, los pensamientos y emociones condicionan nuestra conducta y nuestras respuestas fisiológicas. Tener ansiedad genera dificultades en nuestra respuesta sexual.





Con información de: Medline Plus y PlatanoMelón





