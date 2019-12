¿Cómo afecta el caso de Karen a la justicia de las mujeres y su seguridad?

De la tendencia en Twitter #TeBuscamosKaren se pasó al #KarenMentirosa. ¿Cómo se pasó de una alerta ciudadana a un linchamiento social? El martes por la noche, el hermano de la joven hizo viral la búsqueda de su hermana. Lo último que se supo de ella fue un mensaje que envió a su madre: "Mami este señor se ve muy sospechoso y grosero".

Al día siguiente, Laura Karen Espíndola apareció. Los familiares decidieron no decir nada y justificaron que se sentía en "shock". Sin embargo, el noticiero de Grupo Imagen publicó por la noche un video donde se le vio en un bar de Tlalpan y la nota se convirtió en portada de Grupo Milenio el 5 de diciembre, con el titular "Karen encendió las redes y a México... desde un bar"; también la publicó Excélsior con la cabeza "Karen andaba de parrada".

Presentan video de Karen en un bar; presuntamente se encontraba a 800 metros de su casa. https://t.co/PxQrXflbkx pic.twitter.com/QHujeBDgZu — La Silla Rota (@lasillarota) December 5, 2019

La noticia de que Karen estaba en un bar se convirtió en un linchamiento mediático. Hasta el momento, declaró a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) que sí estuvo en un bar y durmió en la carretera de Cuernavaca. Sin embargo, fue señalada mediáticamente. Este encuadre ¿en qué medida afecta la justicia para las mujeres?, en entrevista con Lucía Núñez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, para la Cadera de Eva, nos comentó "en cuanto a la justicia no debe afectar nada, la justicia debe hacer su trabajo, como lo hizo, esto de hacerse con todas, no solo con las que se hacen mediáticas".

El encuadre que se le dio a la aparición de Karen responde a prejuicios y estereotipos de cómo se informa, esto provoca desacreditar a las personas que no han sido localizadas, comentó Merle Ilina, activista y feminista. Además, se observa la ausencia de una perspectiva de género en el ámbito periodístico "se volvió hacer", comentaron en entrevista las tres feministas Ilina, Núñez y Lagunes.

"Me preocupa, me pregunto si hay una ética periodística para narrar estos casos", declaró Nuñez. En este sentido, la directora de Comunicación de Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes lamentó que se haya publicado el video sin tener una versión de Karen. "Habría que preguntarnos cuál era la intención de informar ¿qué se estaba buscando? ¿La verdad? ¿La verdad de quién? ¿Por qué si hacen periodismo, si van al bar, por qué no van a ver cómo los jueces siguen justificando la violencia contra las mujeres?", lamentó.