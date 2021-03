Cómo actuar ante el acoso callejero, el documental que lo narra

Viajar de Xochimilco a cualquier parte de la ciudad era un reto para Paty Balderas. Tenía que enfrentar acoso continuo en el transporte público, miradas lascivas, comentarios obscenos, tocamientos y persecución.

Paty reconoció que el acoso sexual callejero era algo que nos pasa a todas las mujeres. A través de un proceso de deconstrucción, donde tuvo que identificar sus propias violencias, sus habilidades para defenderse y remontarse a la propia historia de su madre. Paty o Pato como la conocen, decidió narrar el acoso y el abuso callejero, tipos de violencias que atraviesan a los cuerpos de todas las mujeres, en un largometraje documental que ha llamado "Ahora que estamos juntas", el cual aún está en producción.

La propuesta surge de un taller sobre el acoso callejero impartido por la organización Habitajes, donde estuvo con un grupo de 20 mujeres quienes a través del tiempo se han convertido en amigas y ahora se han involucrado, algunas de ellas, como personajes de la película "Ahora que estamos juntas".

El equipo está conformado por Patricia Balderas, Dirección / Producción; Mónica Cruz Arcos, Producción; Sara Karen Salas, Producción de Impacto; Alejandra Otero, Diseño Gráfico; Claudia Ruíz Capdevielle, Edición; y Natalia Cáceres de la Teja, Asesoría de fotografía y propuesta estética.

"Estas mujeres que fueron mis compañeras del taller terminaron siendo parte del documental. En el que hablo de mi propia experiencia de acoso, específicamente por qué me paralizaba y por qué no me defendía. El desarrollo (del documental) me llevó a hablar de la historia de mi madre. Además, de nombrar y dialogar sobre las cosas que nos lastiman. Reconocí la necesidad de pensar en la autodefensa, generar redes de mujeres y apropiarnos de la furia y la alegría, son herramientas que nos ayudan a actuar", dice en entrevista para La Cadera de Eva.

Ilustración de Habitajes

Parte de las mujeres que apoyan el proyecto de Paty son las organizaciones Red2R, Habitajes, Artista Cerrucha y Nuestra venganza es ser felices. El año pasado obtuvieron un apoyo de Imcine. Actualmente han lanzado una campaña en Donadora para obtener recursos y poder presentar el proyecto el 8 de marzo del 2022. Si quieres donar puedes ingresar a este enlace.

El nombre del documental "Ahora que estamos juntas", parte de una consigna feminista. Pato considera que aunque el proceso de decostrucción ha sido individual, siempre ha estado acompañada. La consigna "tiene mucho significado, sino en una lucha, en la vida diaria, adquiere mucho significado", comparte.

¿Cómo actuar ante el acoso callejero?

Pato recomienda a las mujeres trabajar en su fuerza física para sentirse fuertes, "hay que hacer ejercicio, fortalecer nuestro cuerpo, el hecho de sentirnos fuertes es importante, nos permite defendernos. Además, hablar con nuestras amigas, hermanas, primas y generar espacios seguros", comparte.

Responder con agresión a los piropos o miradas lascivas no son la primera opción para Pato aunque sí es una salida. La respuesta a como actuar ante una situación de acoso depende de diversas situaciones. En qué lugar nos encontramos, si estamos solas o si podemos gritar. Incluso, si es un acoso continuo quizá acercarse con el agresor y enfrentarlo, decirle "oye que te pasa, acaso quieres seguir peleando, yo diario paso por aquí y me haces sentir incómoda, ahora el acoso sexual es un delito penal", sugiere. Sin embargo, recalca que debemos evaluar la situación y siempre mantenernos a salvo. El documental tiene la intención de invitar a las mujeres a reapropiarse de su furia y de la alegría.

