Comisionados de Morena citan a víctima de Félix Salgado y la plantan

El partido de Morena citó a Basilia Castañeda, víctima de violación sexual por parte del candidato a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, pero no estuvo presente ningún comisionado o comisionada de la Comisión de Honor y Justicia, del INE, ni el mismo candidato, sólo personal administrativo afirmó su abogada Patricia Olamendi.

Félix Salgado Macedonio deberá presentarse mañana, 16 de febrero, a comparecer ante el Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para enfrentar sus acusaciones penales por violación desde 2016.

"Un violador es un violador, vine para que él no llegue a ser gobernador", dice Basilia Castañeda, quien dijo en entrevista que la actitud de los cuatro abogados de Salgado Macedonio fue agresiva y re victimizante. "No puede ser que uno sea la víctima y quieran hacerte sentir peor", añadió.

Basilia Castañeda dijo que no tiene ninguna clase de protección por parte de la Fiscalía, y, no obstante, los abogados de Salgado Macedonio arribaron con un gran cuerpo de seguridad. "La última palabra la tiene el presidente", afirma Castañeda y pide que se haga conciencia sobre el caso. Señala que aún no se tiene claridad en la resolución del caso pero espera la notificación por parte de la fiscalía.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias por todas las mujeres que han pasado por esto y por las que no. No me van a callar a menos que me maten", dijo la víctima. En el caso de que Salgado Macedonio sea gobernador de Guerrero, Basilia Castañeda deberá huir del país.

"Tendría que pedir asilo político, porque si llega a gobernar no quiero que sepa nada de mí", dijo Basilia, en conferencia de prensa, y comento que hay una posibilidad de convertirse en una desaparecida, en el caso de que no suceda nada con su denuncia.

Castañeda aclara que no ha tenido contacto con las otras víctimas de Salgado Macedonio. Su abogada, Patricia Olamendi, resaltó el clima de hostilidad y protección al agresor por parte de los cuatro abogados de Salgado Macedonio, espera que se retire la candidatura.