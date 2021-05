Colectivas feministas piden apoyo a Embajada de Israel para detener a Roemer

No basta la valentía ni la fortaleza de las víctimas que se han atrevido a denunciar a pesar de un sistema judicial carente, que en la mayoría de las ocasiones revictimiza a quienes acuden con la esperanza de que lo que les sucedió no lo sufra alguien más. Tal es el caso de las más de 60 mujeres que desde febrero han ido denunciando haber sido victimas de violencia sexual por parte del exdiplomático y escritor mexicano Andrés Roemer, quién huyó a Israel al enterarse de las acusaciones y el proceso que debía enfrentar.

El mensaje debe quedar claro, ¡hoy que las mujeres ya no estamos dispuestas a quedarnos calladas y que se han denunciado actos violentos señalando como autores a distintas personalidades, hemos sido testigos que no basta denunciar para obtener justicia!

Lee: Andrés Roemer vuelve a ser acusado de acoso sexual en Israel, a donde huyó

DENUNCIAS CONTRA ROEMER

Actualmente en la Fiscalía de la Ciudad e México existen seis expedientes por abuso sexual, dos por violación equiparada y uno por violación. Sin embargo, una vez más el sistema judicial mexicano no ha sido capaz de hacer efectiva la orden de aprehensión girada por el juez. Los testimonios de Itzel, Monserrat, Mariana, Brenda, Martha, Teresa, Fernanda, Susana, Daniella, Claudia, Rocío y muchas más mujeres fueron dados a conocer por la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), donde además se dio a conocer el modus operandi de Roemer.

Ante la falta de capacidad de nuestras autoridades las colectivas y redes de apoyo han tenido un papel fundamental para poder llevar a cabo no solo el desarrollo del proceso sino también dar con el paradero de Roemer. Una de estas acciones fue realizada por la colectiva "Nosotras para ellas", respaldada por más de 50 asociaciones civiles y colectivas, fue una carta dirigida a la Embajada de Israel en México, en la cual algunas de las víctimas expresan: por medio de sus buenos oficios, se proporcione información completa sobre el caso al Gobierno de Israel con base en los hechos que hemos descrito. Confiamos en que, teniendo pleno conocimiento de esta situación, Israel tomará una posición contundente para proteger a las mujeres en su país. Queremos hacer un llamado enérgico a que escuchen nuestras historias, crean en nosotras y contribuyan a evitar que Andrés Roemer vulnere a más mujeres. Sería desgarrador para nosotras que surgieran más casos de mujeres violentadas por Roemer que se pudieron haber evitado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOSOTRAS PARA ELLAS ? (@nosotrasparaellasmx)

Lee: "También soy mujer y me siento amenazada": esposa de Roemer

Lo cierto es que a pesar de la orden de aprehensión que se giró, Roemer sigue paseando en las calles de Israel dónde irónicamente una calle fue nombrada en honor al ex diplomático. Además este martes la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la ficha roja de la Interpol para que más de 190 países colaboren en la detención de Andrés Roemer.

No olvidemos el caso del Psicoanalista Gabriel Vallejo Zeron quién tiene 19 denuncias en su contra por violación , agresiones a mujeres, fraude y amenazas. El testimonio de Paulina fue clave para lograr que un juez girará orden de aprehensión en su contra, sin embargo, también se encuentra profugo ante este hecho un grupo de mujeres y víctimas se han organizado para marchar hacía la Fiscalía y exigir que se haga efectiva la orden de aprehensión.

MARTES 11 DE MAYO 3 PM

A fuera de Fiscalía Estatal No. 2550 Calle #14



¡GRITEMOS HASTA SER UNA SOLA VOZ! ????



Protesta para exigir justicia para las víctimas del PRÓFUGO DE LA JUSTICIA, VIOLADOR y psicoanalista Gabriel Vallejo Zerón.



LA LUCHA NO TERMINA #HASTAQUELOAGARREN ?? pic.twitter.com/7oTxvripXm — Red de Abogadas Violeta (@AbogadasVioleta) May 10, 2021

Lee: Congelan cuentas y giran orden de aprehensión contra Andrés Roemer por violación

Estos son solo algunos de tantos casos en dónde el agresor es encubierto no solo por instituciones públicas y privadas sino por la propia sociedad que se convierte en cómplice de la impunidad, en dónde el influyentismo vale más que la vida y la dignidad de las mujeres. ¡ Solo nos tenemos a nosotras!

Flor Aydeé Rodríguez Campos es Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac México y Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, forma parte del grupo que atiende la AVGM por Agravio Comparado para el Estado de Guerrero. Es la Directora Ejecutiva de "Repara Lumea" contra la violencia de género A.C. y es integrante del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México2020.

@flOOr_RC

@ReparaLumea