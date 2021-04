Claves para ser un buen ex novio con responsabilidad afectiva

¿Eres de los que continúa insistiéndole a la ex aunque ella ya no quiere estar contigo? ¡Cuidado! podrías estar acosando, lastimando e incluso violentando a tu ex-pareja.

A todas y todos nos gusta el sentimiento del enamoramiento y los bellos momentos que se pueden llegar a pasar en pareja. Sin embargo, muchas de las relaciones amorosas terminan por causas diversas que únicamente los involucrados en la relación conocen.

El momento de la ruptura amorosa puede llegar a convertirse en tormentoso y desencadenar una serie de actitudes tóxicas y destructivas. El amor romántico nos ha enseñado que romper con una pareja siempre es un proceso de despecho, odio y resentimiento, pero en relaciones sanas esto no tiene por qué ser una realidad.

Lee: La relación entre la "virginidad" masculina y el machismo

La responsabilidad afectiva va más allá de los límites temporales de la relación de noviazgo, cuando queremos a alguien también esperamos que le vaya bien incluso después de nosotros. Aquí te damos algunos consejos para ser un buen ex y priorizar la responsabilidad afectiva:

1. No fuerces las cosas

En las novelas y las canciones nos enseñan que hay que luchar incansablemente por mantener al amor de tu vida a tu lado, pero la realidad es que el amor y las relaciones son una cuestión de dos personas, si la otra persona ya no desea seguir contigo, presionarla es la peor decisión.

2. No revises sus redes sociales

Un ex novio acosador es lo último que se necesita para superar una ruptura amorosa. No acoses a tu ex pareja, ni revises todos sus movimientos en redes sociales, actitudes como esas no son sanas ni para ti ni para tu ex.

3. No digas "sin ti me muero"

Nada de chantajes emocionales, manipular emocionalmente a una persona para que se quede contigo es violencia. Recuerda que una ruptura amorosa no es motivo para quitarse la vida o amenazar con hacerlo, si te sientes de esa manera lo adecuado es que busques un especialista que te ayude a superar ese bache en tu vida.

Lee: Marcas mexicanas de maquillaje libres de crueldad animal

4. No busques darle celos

Un clásico de clásicos es empezar a salir con alguien más para darle celos a tu ex y esa es una de las actitudes con menos responsabilidad afectiva que existen. Puedes estar lastimando a la pareja actual, por no quererla de forma sincera, y a tu ex pareja, porque claro que duele pensar que te superaron en dos días. Pregúntate si a ti te gustaría que te hicieran lo que estás haciendo.

Se trata de 4 tips muy sencillos, pero que pueden hacer la diferencia entre ser responsable afectivamente con tu ex pareja o lastimarla.