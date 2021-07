Claves para cubrir la violencia contra las mujeres y los feminicidios en México

El periodismo con perspectiva de género debe ser una práctica que se realice en todos los medios, por aquella razón y con el objetivo de eliminar todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres del mundo nació la Iniciativa Spotlight, una alianza entre la Unión Europea (UE) y las Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Después de más de un año de trabajo, se publicó "Un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México", que hicimos @karlacasillas20, @lydicar, @uva_iza y yo. Una herramienta que deseo ayude a hacer periodismo digno.https://t.co/ff8NZBQmE5 pic.twitter.com/ef626z63ZZ — Cristina Salmerón (@mafaldita3) July 26, 2021

Cada 24 horas diez mujeres son víctimas de feminicidio en México, según cifras. Con el fin de juntar esfuerzos para la prevención y eliminación del feminicidio en México se publicó Un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México, que en coordinación con el gobierno Federal, gobiernos locales, la sociedad civil y seis agencias de la ONU se busca brindar herramientas a las y los periodistas, comunicadores y medios de información para la cobertura de casos de violencia de género, y principalmente feminicidios.

"El desafío es cómo informar sin espectacularizar, sin que la violencia se transforme en un espectáculo", dijo Rita Segato, antropóloga feminista.

El manual apuesta por una práctica periodística libre de estereotipos, criminalización, estigmatización, revictimización, andocentrismos y discriminación y que sea útil para erradicar la violencia estructural y violencia feminicida que los medios de comunicación han replicado durante años en el país.

La publicaciones sobre mujeres desolladas, descuartizadas o víctimas de violencia de género son publicadas en México todos los días, por esa razón, el movimiento feminista, organizaciones internacionales y sociedad civil ha decidió evidenciar las normalizaciones de la violencia en el país, con el objetivo de dejar de revictimizar, criminalizar y sexualizar a las mujeres; es decir, fomentando la revictimización donde se perjudica a las víctimas, sus familias y a la sociedad en general.

Claves para cubrir la violencia contra las mujeres:

Recursos gráficos

El lenguaje fotográfico y audiovisual no es inocente ni imparcial. Tiene el punto de vista de quien está detrás del objetivo y hay una intención cuando la persona encargada de elegir la imagen en un medio selecciona una y no otra (responsables de edición, diseño, realización, montaje, periodistas...) por esa razón recomiendan que siempre te cuestiones: ¿utilizarías esa foto en ese reportaje si la mujer violentada de quien se habla es tu madre, tu hija, tu hermana, tu esposa, tu pareja, tu amiga? Si la respuesta es no, será necesario buscar otro recurso.

¿Qué imágenes sí elegir?

Las que muestran los gritos de protestas, los mensajes en las pancartas

Las de mujeres que den su permiso para ser retratadas

que den su permiso para ser retratadas Entrevistas dentro de la marcha

Las de las madres o familiares de las víctimas que encabezan la protesta

que encabezan la protesta El ambiente de la marcha en su totalidad

en su totalidad Detalles que no atenten contra la privacidad (puños en alto, pañuelos verdes, mensajes en mantas, pancartas , camisetas o grafitis)

, camisetas o grafitis) Discursos públicos

Performances, instalaciones o actos artísticos en la protesta



Por último, recuerda que el lenguaje también hace una gran diferencia al cubrir un tema de violencia de género, aquí te se comparten algunas claves para que el uso del lenguaje no excluyente y no sexista.

Usar el desdoblamiento del lenguaje en femenino y masculino

y masculino Uso de sustantivos comunes

Usar femeninos que ya existen

Alternar el orden de presentación

Ir por la economía del lenguaje

Si deseas leer el manual completo no dudes en descargarlo en Iniciativa Spotlight.

Después de más de un año de trabajo, se publicó "Un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México", que hicimos @karlacasillas20, @lydicar, @uva_iza y yo. Una herramienta que deseo ayude a hacer periodismo digno.https://t.co/ff8NZBQmE5 pic.twitter.com/ef626z63ZZ — Cristina Salmerón (@mafaldita3) July 26, 2021

asl