"Chairos y fifís" en libros de la SEP, manipulación: Labardini

Un libro de texto de bachilleres de Puebla, cuestiona a sus estudiantes: ¿cuál es la diferencia de los "Chairos" y los "Fifis"?, en el programa de Historia Socioeconómica en México, para entender el tema sobre"igualdad social". Lo que es para Adriana Labardini, experta en regulación de medios, telecomunicaciones, telemedicina y teleeducación, "un ejercicio que busca ideologizar y manipular a los jóvenes apostando a tener más simpatizantes y lectores en unos años. Una perversidad que les equivalente al sacerdote abusador", dijo en entrevista,

En el texto que sí existe y puede revisarse en el enlace del libro de texto, explica que un joven estaba cenando y viendo el "face" cuando, el papá, quien es chofer de transporte público, les platicó que el tráfico durante su turno del día estuvo terrible por "la famosa marcha Fifí". Después, en el mismo texto se narra que las asistentes eran amigas de la madre quienes fueron obligadas a cargar una pancarta.

Las preguntas que se lanzan son: "Por qué Fifís y Chairos? ¿Qué características tienen los Fifís y los Chairos? ¿A cuál de estos grupos pertenezco? ¿Cuándo trabaje, me alcanzará pagar mis cuentas? ¿Qué contradicciones económicas y sociales tiene el país? ¿Por qué hay tantas desigualdades en el país?".

Para Adriana Labardini, ex-comisionada del IFT, el crimen de un pedagogo es decir qué aprender y no cómo aprender. "La enseñanza no es manipulación", señaló. "Los padres de familia no confían a sus hijos al Estado para que los manipulen y creen esta polarización, entre ´buenos´ y ´malos´, eso es abusar de la autoridad política como estado educador, para indoctrinar, para no hacer seres pensantes y garantizar los próximos electores".

Sin embargo, en un artículo previo de La Silla Rota, SEP ¿Educando contra el neoliberalismo?, para el que se entrevistaron a expertos con la finalidad de analizar otro contenido de los libros de la SEP, en el que se ve la fotografía de un hombre de la calle durmiendo en una banca con el pie de foto: "La aplicación de políticas neoliberales trajo consigo que se elevara el número de pobres en el país y en el mundo", se dijo que no era un tema nuevo.

Al respecto, Romeo Flores Caballero, secretario del Colegio de México, ex Secretario de Educación en los años ochenta en Nuevo León; y ex Cónsul de México en Los Ángeles, California, expresó: "Se trata de un curso de historia que dice la verdad y describe la situación económica, política y social de México. La historia neoliberal impresa en esos libros imprime el sello del gobierno actual ¿Qué? ¿Acaso los otros gobiernos no plasmaban en la revolución mexicana, las libertades y sus virtudes?".

Sin embargo, para Labardini los profesores y libros de texto no deben decirle a los estudiantes qué pensar, como se está haciendo en este caso, si no cómo pensar. "El sistema educativo debe enseñar a los niños cómo investigar sobre ciencias sociales, exactas, cómo discriminar información. Esos son los pasos del gran modelo educativo, aprendiendo a aprender, como formador o facilitador sólo se debe ser una guía", señaló Labardini.

El secretario de Educación local, Melitón Lozano, declaró que los términos "Fifí" y "Chairos" no pretenden adoctrinar a los estudiantes, sino fomentar posturas críticas con situaciones "reales", que los lleven "a la reflexión". Se justificó argumentando que las expresiones ya existen en la vida cotidiana y rechazó que se emitieran juicios de verdad o de valor en torno a ellos, "se trata de 'herramientas actuales´ de enseñanza", explicó.

Melitón Lozano declaró que habló con el secretario de Educación, Estaban Moctezuma, y le explicó el fundamento. "Desde mi punto de vista no es ningún error, tiene un fundamento pedagógico" argumentó.

Sin embargo, para Labardini no tiene nada de pedagógico. "Los principios de la educación deben estar basados en la formación de seres independientes, investigadores, críticos, analíticos, apasionados y curiosos", acusó.