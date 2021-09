"Celebremos el paso que hemos dado hacia la autonomía reproductiva", Olamendi

Con la decisión de La Corte donde se declaró inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, "las mexicanas tenemos que celebrar el reconocimiento de nuestro derecho de autonomía reproductiva y que ninguna mujer puede estar en la cárcel por un aborto", dijo la abogada y defensora de derechos humanos, Patricia Olamendi.

El siguiente paso es la liberación de las mujeres que están en la cárcel por haber abortado o participado en una práctica.

"Ninguna mujer por abortar puede estar en la cárcel, otra cosa que hace la Corte y es algo muy significativo", apunta la abogada Olamendi, en el noticiero de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.

Además, también la abogada reconoce el papel de la Suprema Corte al señalar que la objeción de conciencia ya no es argumento para no practicar una interrupción del embarazo a una mujer. Esta decisión se liga a un Estado laico como es el de México.

"El hecho de que no puede ser argumentado (la objeción de conciencia) para cuando se trate de atender a una mujer, hace posible algo que se ha demandado toda la vida, que esta práctica de aborto sea precisamente garantizada en condiciones que impida la muerte de las mujeres", señaló la defensora de derechos humanos.

"Hay dos cosas que celebrar en este ´Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro ´ que la Corte ya legalizó el aborto y llama a las autoridades de salud que existan los medios necesarios para que exista un aborto seguro, hay que ver cómo reaccionarán las autoridades de salud", apuntó la abogada.

ABORTO SEGURO

La abogada hace énfasis en la práctica de un aborto seguro, ya que se reconoce como un problema de salud pública.

En México durante muchos años ha provocado la muerte materna de mujeres de 10 a 40 años, se mantuvo en el cuarto lugar como causa de muerte en las mujeres dentro de este ámbito, apuntó la abogada.

¿Te has preguntando cómo es la labor de las "acompañantas de aborto"? Esta vez hablamos con @crianzafeminist ?????????https://t.co/3hCLEgggDkhttps://t.co/biyA0gJLNghttps://t.co/8yn0MJgena — LaCaderadeEva (@LaCaderadeEva) September 28, 2021

Aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre 2015 y 2019 a nivel mundial. De estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Esto se traduce en 73 millones de abortos por año, según datos del Instituto Guttmacher.

En América Latina, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro, la mayoría se consideró "menos seguro", aunque se redujo el número de muertes, aumentaron las complicaciones graves derivadas a abortos peligrosos, esto por no seguir las normas de la Organización Mundial de la Salud en materia por aborto seguro.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

En cuanto a la invalidación de la objeción de conciencia por la Suprema Corte, la abogada Patricia Olamendi señaló que esto está relacionado con las creencias religiosas. Ya que desde la religión católica esto es "un pecado", esta idea no va con un Estado laico, desde donde legisló la Corte.

"Estamos hablando de un comportamiento que debe tener un servidor público que está en una institución de salud y por lo tanto tiene responsabilidades, yo sugeriría que si hay un médico o enfermera que tiene estas creencias, pida estar en otra área de salud que no sea la atención a mujeres o la interrupción del embarazo que no se esté violentando un derecho, simplemente las personas que están en esos ámbitos no pueden argumentar la objeción de conciencia", sugirió Olamendi.