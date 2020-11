CAT, la técnica sexual que garantiza un orgasmo femenino

Un portal sobre sexualidad señala que hablar sobre la técnica CAT busca tener más clics. Pero de qué se trata, ¿en realidad hace que las mujeres llegan a un orgasmo vaginal?



La preocupación de que las mujeres lleguen a un orgasmo mediante un coito es grande. Ya que todavía existen muchos tabúes en la sexualidad. Algunas mujeres y hombres, sobre todo, los heteronormados, es decir que siguen las convenciones sociales, creen que a través de un coito las mujeres llegarán a sentir placer. No es así.



Hablar de un orgasmo vaginal, es una idea que había desarrollado Freud. Sin embargo, la noruega Ellen Støkken Dahl, autora de libro Viva la Vagina con su colega Nina Brochmann, señalan que "un orgasmo es un orgasmo y no importa cómo se alcance". Pero hablan de la técnica CAT.

¿De qué se trata la técnica CAT?

Las mujeres suelen tener mayor dificultad para alcanzar el orgasmo durante la penetración, aunque las posiciones sexuales son muy importantes, a veces se necesita una mejor postura para ayudar a tu pareja a llegar al clímax.

La técnica llamada CAT (Técnica de Alineación Coital) puede aumentar en un 56 por ciento las posibilidades que la mujer llegue al orgasmo en esa posición, según un estudio publicado en el Journal of Sex and Marital Therapy.

¿Cómo se hace la posición de CAT?

Es muy sencillo llevar a la práctica esta posición. Ya que se trata básicamente de un simple ajuste de los cuerpos para que el clítoris sea estimulado de forma más eficiente.

La mujer debe estar acostada boca arriba y el hombre se debe acostar sobre ella. Parecería que es la típica posición del misionero, pero no, ya que cuando el hombre penetra a la mujer empuja suavemente hacia arriba hasta que los huesos pélvicos de ambos se encuentran. A continuación, el hombre mueve sus caderas lentamente de forma rítmica. Así, el pubis del hombre estimula el clítoris. Unos ligeros movimientos circulares aumentan la estimulación.

De esta forma, los cuerpos quedarán más unidos y el pene queda apuntando un poco más hacia abajo. Esta posición además de penetrar a la mujer, ayuda a aumentar la fricción de la pelvis del hombre con el clítoris de su pareja, manteniendo un buen ritmo.

La simple alteración del ángulo y el ligero cambio de movimientos hacen que la base del pene y el hueso del pubis del hombre presionen el clítoris de forma más directa, aumentando los estímulos y, por ende, el placer de su pareja, permitiendo que ella alcance un orgasmo más intenso y con mayor facilidad.

Beneficios del orgasmo femenino

-Hace que la sangre fluya de mejor forma

-Mejora el estado de ánimo

-Ayuda a dormir

-Mantiene el cerebro sano

-Es un analgésico natural

-Alivia el estrés

Así es que ahora que ya conoces CAT, la técnica que aumenta las probabilidades del orgasmo femenino, no hay pretexto para que no la disfrutes con tu pareja. Recuerda que el orgasmo es muy importante y no solo es exclusivo del hombre.