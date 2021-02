"Caso Salgado no para con bajar la candidatura, hay que investigarlo". Fotografía tomada de internet.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió, por unanimidad, bajar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Sin embargo, el caso no para aquí, hace falta que lo investiguen, advirtió Yndira Sandoval, fundadora de las Constituyentes Feministas e impulsora de la Ley 3 de 3.

"Estaremos pendientes, del proceso, no es sólo que le quiten la candidatura sino que lo investiguen, lo sancionen por los delitos los cuales está denunciado y siguen impunes", dijo Yndira Sandoval.

Félix Salgado Macedonio ha sido acusado de tres violaciones, una de ellas ya prescribió. Un segundo caso sigue en revisión, bajo la carpeta de investigación 1203027010000202017e iniciada por la víctima J.D.G., a quien se entrevistó en este espacio y señaló que no se le dio seguimiento a su denuncia desde que la puso. Al respecto, el jefe del partido de Morena, Mario Delgado, dijo que Salgado era el mejor posicionado y será el candidato de Morena para el estado de Guerrero, sobre las denuncias acusó que solían darse "en estos tiempos todo tipo de acusaciones".

Presión de las mujeres

Diputadas y feministas señalaron que la reposición del proceso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio se debió a la presión de las mujeres, una de las voces fue la diputada Martha Tagle quien dijo:

Gracias a toda la presión que se generó desde muy diferentes frentes hoy la @CNHJ_Morena tuvo que reponer el proceso de la candidatura de #FelixSalgado.



NECESARIO que todos entiendan que las mujeres estamos determinadas a poner un alto a la violencia #NingunAgresorEnElPoder — Martha Tagle (@MarthaTagle) February 27, 2021

Al reconocimiento también se sumo el expresidente Felipe Calderón.

Sé que fue por la exigencia de las mujeres en todo México. Pero también tiene mérito la rectificación de @morena en el caso de Félix Salgado Macedonio. Qué bueno. Sigue pendiente la justicia en el caso de las valientes mujeres que lo denunciaron. #UnVioladorNoSeráGobernador — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 27, 2021

Sin embargo, Yndira Sandoval señaló que su "declaración es escéptica y hasta no ver no creer. Yo creo que debemos darle todo el crédito a las mujeres y al movimiento feminista. A quienes colocaron en el centro un asunto de derechos humanos, de justicia y de democracia, es fundamental lo que acaba de hacer la Comisión pero no le habrían dado todo el interés y toda la forma sin esta denuncia y voz unísona".

El movimiento feminista ha dado un gran paso, sin embargo, para Yndira "no es posible que después de tantos años nadie había puesto atención en estos casos. El costo ya era demasiado para Moreno, ya no era local sino nacional. Estaremos pendientes, del proceso, no es sólo que le quiten la candidatura sino que lo investiguen, lo sancionen por los delitos por los cuales está denunciado", advierte la fundadora de Las Constituyentes Feministas.

¡Grande grande grande! #UnVioladorNoSeraGobernador pero no se le quita el dedo al renglón. Esto no es politiquería electoral, vamos con las víctimas y se sostiene: FELIX SALGADO, SIN FUERO Y AL JUZGADO. — Sofia Margarita ?? (@SofiaMargaritaa) February 27, 2021

Por su parte, mujeres feministas militantes de Morena hablaron en redes sociales de la importancia del trabajo realizado desde dentro del partido. Afirmaron que la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena también era un logro de ellas. "Se necesita mucha valentía para plantarle cara a un enemigo pero se necesita más para plantarle cara al amigo. Hoy lo hicimos.", dijo la joven militante Camila Martínez.



Hermanas este logro es nuestro

Para exigir y lograr esto se conformó un frente de feministas de la 4T que con valentía que asumió que el movimiento ES NUESTRO, lo hemos construído nosotras y por lo tanto nos tienen que escuchar. Tenemos un papel en un momento histórico. — Camila Martínez (@CamMttz) February 27, 2021