Caso Ingrid: hasta dónde es informativa una imagen

La difusión de las imágenes, en medios de comunicación, del cadáver desollado de Ingrid, la joven de 25 años que fue asesinada por su pareja, causó indignación entre el movimiento feminista.

La publicación, además, develó la falta de regulación por parte de la Secretaría de Gobernación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vida Libre de Violencia, opina Aimée Vega, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aimée Vega, académica y feminista, dice que no basta con dar la noticia sino en ver cómo la presentamos. Por otra parte, el periodista e investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt (SNI) Sergio Rodríguez Blanco, no ve un fin periodístico en la divulgación de la imagen de Ingrid que no sea un “impacto al estómago”.

Aimée Vega y Sergio Rodríguez coinciden, en entrevista para La Cadera de Eva, que los medios de comunicación tienen una función social que asumir y tienen una responsabilidad con la sociedad.

Es por ello que la publicación de las imágenes de Ingrid Escamilla no aporta a la reflexión sobre la violencia de género, sino que apelan a lo “abyecto”, enfatiza Sergio Rodríguez.

“Lo primero que sentimos es un alejamiento de la concepción de la persona como un ser humano, lo que vemos es un despojo, eso nos catapulta, el grado más bajo de la abyección es el vómito”.

Existen parámetros de publicación

Para la académica Aimée Vega, ya existen manuales para saber cómo abordar estos temas en los medios de información.

“No es el hilo negro, ahí están los recursos, manuales de estilo, enfoque de derechos de humanos como muchos recursos, informativas y responsables, que no pongan en riesgo las investigaciones”, apunta la académica.

Además, subraya, la publicación de estas imágenes podría violar la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vida Libre de Violencia, en su Sección Segunda, De la Secretaría de Gobernación en el X: “Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres”.

La @SEGOB_mx tiene facultades para vigilar y sancionar a los medios de comunicación que hagan apología de la violencia contra las mujeres, como fue en el caso de #IngridEscamilla. Que las ejerza! https://t.co/B922RmNEtF — Aimée Vega Montiel (@aimeevegam) February 14, 2020

Sergio Rodríguez, periodista y académico de la Universidad Iberoamericana, señala que todo periodista debe preguntarse si la imagen o el texto ayuda a comprender la realidad, toda vez que como profesionales de la comunicación se deben identificar los temas “de interés público”, que son muy diferentes a los temas “que interesan al público”.