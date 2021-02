Caso Evelyn: detienen a manifestantes

En Guanajuato, cuerpos policíacos detuvieron a 25 mujeres y a cuatro periodistas quienes se congregaron el 22 de agosto en el Arco Calzada para exigir justicia por Evelyn, una joven que sufrió acoso por parte de de oficiales el 14 de agosto.

A la manifestación asistieron alrededor de 300 mujeres. Los policías golearon, esposaron y amenazaron a cuatro reportares que hacían la cobertura de la manifestación.

El 14 de agosto, Evelyn denunció abuso sexual por parte de elementos de la policía de Guanajuato. Debido a esto, se realizó una protesta para exigir justicia ante esta falta gravísima por parte del Estado. — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) August 23, 2020

Las víctimas fueron Alfonsina Ávila, de Zona Franca, Melissa Espinoza, de Agora, Martha Silva y una fotógrafa de PopLab, Las cuatro recibieron amenazas y fueron empujadas por mujeres policías.

Como siempre, estos puercos reprimieron la propuesta, golpearon a las compañeras y, entre jalones y empujones, se las llevaron y no se tuvo conocimiento de ellas hasta horas después de la detención. pic.twitter.com/XlZfxz3KCr — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) August 23, 2020

La agresión contra Alfonsina fue mientras realizaba una transmisión en vivo y relata cómo las mueres policías reprimían a las manifestantes.

“Por qué se las van a llevar, no está haciendo nada”, grito una de las manifestantes cuando arrestaron a dos jóvenes.

La policía de León, bajo el gobierno de Héctor López Santillana, del Partido Acción Nacional (PAN) tiene el primer lugar en quejas en la Procuraduría de los Derechos del Estado de Guanajuato.

Agresión contra Evelyn

Evelyn denunció en redes sociales el viernes pasado cómo un policía abusó de ella, mientras estaba a un la do de la caseta de policía del Templo Expiatorio:

"Uno de los oficiales se atrevió a tocarme, comenzó a tocar partes íntimas de mi cuerpo y hacerme preguntas incómodas, no supe reaccionar a eso, estaba rodeada de policías y ninguno me ayudó, yo solo quería que eso terminara, tenía miedo, de que se atreviera a hacerme algo peor, me sentía incómoda, con miedo, intimidada, me invitó a irme con él, me preguntó que si quería tener sexo oral o anal con él, a todo esto respondí que no, él se fue y llegaron más policías", dice la publicación de la joven.

El 17 de agosto la Secretaría Técnica de Honor y Justicia abrió una carpeta de investigación en contra de elementos de la SSPL. Cabe señalar que este es el cuarto expedientepor acoso sexual por parte de elementos de la SSPL en lo que va del año.

1. Exp. 76/20-POL (Fecha de Inicio: 25/02/2020)

2. Exp. 129/20-POL (Fecha de Inicio: 21/04/2020)

3. Exp. 258/20-POL y TRA (Fecha de inicio: 15/07/2020)

4. Exp. 293/20-Pol (Fecha de inicio: 17/08/2020