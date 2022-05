Caso Andra "compañere": ¿Cuándo aplicar la Ley Olimpia o derechos de autor?

En redes sociales se viralizó el caso de Andra Escamilla, a quien se le conoce como "compañere", porque pidió ayuda para reportar un video íntimo que publicó en Fansly y ahora circula en redes como Twitter, Telegram y Facebook.

Usuarios le sugirieron que podía aplicar la Ley Olimpia o la ley de piratería, sin embargo, en entrevista con la Mesa de El Heraldo y La Silla Rota, Cynthia Solís, socia del despacho LEXINF IT LEGAL ADVISORY, señaló que el caso la vía idónea sería la de una infracción en materia de derechos de autor o en su caso si hay lucro directo o indirecto, infracción en materia de comercio, ya que se difundió un video que fue bajo la obra de Andra.

Se tendría que iniciar el juicio por derechos de autor, sería principalmente la afectada, no aplicaría el tipo penal como piratería, ya que éste tipo penal requiere el fin de especulación comercial. En el caso de Andra podría denunciar por dos vías por una ley de responsabilidad civil por el derecho de la vida privada o por derechos de autor, incluso vía la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares".

El caso de Andra no podría llevarse bajo le Ley Olimpia, ya que esta serie de reforma sólo aplica cuando se compartió contenido íntimo, sexual y sin consentimiento, de acuerdo Marcela Torres Ortega , integrante de Defensoras Digitales Chihuahua, organización que forma parte del Frente Nacional para la Sororidad e impulsora de la Ley Olimpia.

En este caso, fue ella quien colocó su video en la plataforma de Fansly, la cual no es específica en su reglamentación con los y las usuarias ya que no tiene términos y condiciones específicos entre fans y creadores de contenido como es el caso de OnlyFans, advirtió Cynthia Solís, socia del despacho LEXINF IT LEGAL ADVISORY

SUGERENCIAS PARA COMPARTIR FOTOS EN LA RED

Marcela Torres y Cynthia Solís recomiendan a las usuarias de estas plataformas cuidarse y conocer los términos y condiciones.

"A nivel técnico existen maneras de cuidarse, como ponerles marca de agua a las fotografías, ya que hemos tenido casos de robo de identidad, en donde se roban las fotos de las jóvenes en Instagram y después abren una cuenta de Only Fans donde se está lucrando con las fotos", compartió la abogada Solís.

En el caso cuando las fotografías son robadas, Marcela Torres recomienda que nos e tengan guardadas en el celular, ya que hay casos en los que los pierden o son hackeados y estas fotografías son filtradas en la red.

Para dar un seguimiento jurídico con las plataformas, Cynthia Solís señala que es un seguimiento de cooperación con las plataformas que ayudan a bajar el contenido. "Las plataformas sí cooperan, pero es un tema discrecional, hay plataformas más sensibles, Facebook, Twitter, YouTube hacen análisis de estos requerimientos, pero no hay una reforma que los obliga pero se insta a una cooperación", dijo.

Aún hay fallas en el sistema mexicano, ya que no todos los funcionarios a nivel país conocen la Ley Olimpia por lo que hace falta más divulaicón sobre estas reformas para que se garantice el acceso a la justicia a las mujeres que han denunciado, señaló Marcela Torres.