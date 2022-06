Carmen Balcells, la mujer que estuvo detrás de Márquez, Neruda y Llosa

"El invento de la palabra boom no fue para constituir una fraternidad de amigos, para relacionarse afablemente e irse de excursión al campo con las familias. No, no, no... Aquello era un lobby, algo que tiene que ver con el poder literario. Con vender, ¿comprende? Vender", dijo Balcells en entrevista con el periodista español Xavi Ayén, autor de Aquellos años del boom.