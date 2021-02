Candidatos misóginos, las opciones para votantes primerizas en 2021

Anne, es mi sobrina, a decir verdad, es la primera hija que no gesté y vino a cambiarme la vida. Este año cumplirá 18, tendrá su credencial de electora y podrá participar en los próximos comicios. Mi gigante, ya tiene corazón violeta, lee y sabe el significado del pañuelo verde. Pero ¿Saben una cosa? Me siento en deuda con ella y con todas las de su generación.

"¿Cómo que apenas arrestaron al exgobernador de Puebla?"

Las nuevas electoras estaban en maternal o jardín de infantes, cuando en 2005 Mario Marín, fue acusado de ordenar la tortura de la periodista Lydia Cacho, quien en su libro Los demonios del edén, reveló información sobre una red de explotación sexual infantil de la que él tenía conocimiento y solapaba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif.

Si hacemos cuentas, quienes están próximas a sumarse a la Lista Nominal ¡pudieron pertenecer a la red y afortunadamente la libraron! ¿En qué clase de país vivimos que debemos sentir alivio de no ser parte de las cifras de violencia?, ¿cómo llegan personas así al poder?

Cómo les decimos a las votantes de Guerrero, que en el Partido De la Esperanza de México sus militantes eligieron por mayoría a Félix Salgado Macedonio como candidato a la Gubernatura del Estado, a pesar de que ha sido acusado de ¡tres violaciones! y ha contado con el respaldo de autoridades como el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea y el actual gobernador, Héctor Astudillo.

Cómo le explicamos a las electoras de Baja California que Jorge Hank Rhon sea candidato por el Partido Encuentro Social, cuando las encuentra "poco inteligentes" y considera negativo que las mujeres sean parte del mercado laboral y además ha sido denunciado por fraude, despojo de bienes de la nación, posesión de arsenal y ¡de tres asesinatos!

Y bueno... no es que no haya otras personas compitiendo. Pero tampoco quiero que voten por la "menos peor", nada más por falta de opciones. He escuchado a más de una persona comentar que así eligieron a quien ocupa la presidencia y que a casi tres años de mandato no están conformes con los resultados.

Tomando en cuenta el panorama antes descrito, mi consejo para cuando asistan a las urnas en las próximas elecciones es que tomen en cuenta tres conceptos que considero fundamentales:

Voto útil

En teoría, significa que se emite el sufragio en favor de una opción que aún no siendo la preferida, tiene mayores posibilidades de derrotar a otra cuyo triunfo no se desea.

¿Cómo se aplicaría el concepto a la realidad? Pensando en que Morena continúe con la terrible decisión de postular a Félix Salgado Macedonio, el voto útil, consistiría en elegir en la persona candidata, que tenga las mayores posibilidades de ganarle, independientemente de que exista otra más carismática, lo importante es impedir que alguien acusado de violación acceda al poder. Aunque claro, es importante tomar en cuenta las propuestas y antecedentes de quienes compiten.

Representación de intereses

Teóricamente se refiere a la actuación en consecuencia del reconocimiento por parte de los Partidos Políticos y de las personas candidatas de las ideologías, valores y principios que identifican a la ciudadanía.

¿Cómo aplicarlo en las próximas elecciones? Las redes sociales nos permiten conocer la información referente a la postura política de quienes se postulan a las candidaturas, pero... lo que publiquen puede ser parcial y dirigido a la campaña. Entonces, es importante conocer la plataforma política que ofrecen, así como la Declaración de Principios y Documentos Básicos del o los Partidos que lo postulan.

Aunque como dice el refrán, "del dicho al hecho hay mucho trecho". Por eso, el siguiente concepto me parece la cereza de pastel.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas permite a la ciudadanía "evaluar" a quienes son parte de las Instituciones de Gobierno respecto al adecuado cumplimiento de sus funciones, o bien de los principios que enuncian en la Declaración que mencioné en el punto anterior. También, pueden "valorar" que tan cercanos están los resultados obtenidos a las propuestas de campaña de las candidaturas anteriores, por parte de los Partidos.

Ejemplificándolo, MORENA, en la página 5 de su Declaración de principios menciona:

"Nos oponemos a las violaciones a los derechos humanos y a la corrupción gubernamental. Luchamos contra la violencia hacia las mujeres"

Siguiendo con la postulación de Félix Salgado, tenemos que, no les importó poner como candidato a alguien que ha vulnerado los derechos humanos de las mujeres, haciéndolas sentir inseguras, teniendo hacia ellas tratos crueles, y/o degradantes, ejerciendo violencia física y psicológica hacia ellas.

Y como se mencionó contó con el respaldo de autoridades como el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea y el actual gobernador, Héctor Astudillo, lo cual calificaría cómo corrupción gubernamental.

Entonces, en la rendición de cuentas, este partido, tendría una evaluación negativa, dada la incongruencia.

Espero que estos consejos sirvan para cuando Anne y sus amigas salgan a las urnas próximamente y ustedes ¿Qué toman en cuenta van a votar?

*Adriana Diego Hernández es economista (UAM-X), Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) Subdirectora de Innovación y Mejora (IECM)

@Adriana_Diego_H