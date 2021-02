Candidata trans del PAN apuesta por reconocer identidad de género

Karla Coronado Grijalva, una mujer veracruzana transexual, es candidata para un cargo de diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), competirá por la vía de representación proporcional. Uno de sus objetivos es encaminar e impulsar una ley de la identidad de género. Es la primera vez que el partido del PAN postula a una candidata transgénero.

Parte de las propuestas de Karla es apostar por "una ley en la que se armonice con los códigos civiles y estatales, para que haya un reconocimiento de la identidad de género", dice en entrevista para La Cadera de Eva.

Karla Grijalva fue la primera mujer trans en Veracruz en obtener su credencial de elector. La credencial ya la tenía, fue hasta agosto del 2020 cuando se hizo el cambio de su identidad.

Ser una persona transexual es un término paraguas que describe a quienes tienen una identidad de género que no corresponde con el sexo que se les asignó al nacer. Esto incluye a personas que comúnmente se identifica como transexuales, transgénero, travestis, no binarias, entre otras.

Vida política

La joven de 35 años de edad inició su vida política desde los 16 años, en las llamadas pandillas juveniles del PAN. Desde entonces ya iniciaba con su proceso de transformación, asistía al partido con ropa masculina pero con uñas pintadas y maquillaje.

"Nunca he sufrido un acto de discriminación de ni de violencia política. Sé que no soy monedita de oro, pero nunca he sido discriminada", dice Karla para La Cadera de Eva.

Actualmente Karla está estudiando pedagogía. Su preocupación política está en el reconocimiento de la identidad de género, aunque también se preocupa por el aumento de los crímenes de odio.

México es el segundo país donde más asesinan a persona trans en el mundo. El promedio de vida de una persona trans en este país es de 35 años, de acuerdo a datos de Distintas Latitudes.

"Las amenazas a la vida de las personas LGTBI son especialmente preocupantes en Mesoamérica. Sobre todo en México y en los países del triángulo norte - Guatemala, El Salvador y, sobre todo, Honduras-", como demuestra el informe de Amnistía Internacional.

Cambiar identidad en el INE

En México existe un protocolo trans impulsado por el Instituto Nacional Electoral, se trata de una iniciativa que reconoce y garantiza los derechos electorales de la población trans mexicana.

¿Cómo mostrar la expresión de género en la credencial de elector?

Si actualizaste tu acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género puedes solicitar que en tu credencial para votar se refleje tu nombre y tu sexo: (de H a M]) y (de M a H).

Si no haz realizado tu trámite de reconocimiento de identidad de género, no es posible modificar nombre y sexo, únicamente podrás solicitar la actualización de tu foto que refleje tu expresión de género.

En ningún caso es necesario acreditar tratamiento hormonal, psicológico, psiquiátrico, intervención quirúrgica o sentencia judicial