''Cálmate Janet'', burlarse del acoso a un hombre también es machismo

"Janet, por favor, ya, cálmate, no seas así", le dice un hombre a una mujer en un video. Los dos están presuntamente en estado de ebriedad y quien graba se ríe. En pocas horas el video se ha vuelto viral, decenas de hombres lo comparten a tono de burla, piden "tener a una Janet así en sus vidas" y se vuelve tendencia, pero... ¿qué habría pasado si la escena fuera al revés y un hombre fuera el que obligara a una mujer a besarlo?

El video muestra un caso de acoso a hombres, porque sí, el hombre de la grabación se niega a que la mujer lo bese y un "no es no" y aplica para cualquier género.

Tanto le tiran mierda a las mujeres por hablar del acoso y cuando acosan a un hombre se ponen a burlarse de la situación, en serio que están bien idiotas, esto no tiene nada de gracioso, tienen mierda en la cabeza me cae #Janet https://t.co/XcTWl9Tf0N — k o n k a (@koonkaaa) December 3, 2019

El caso de Janet se suma en este 2019 al de "Lady Cuchillo", una joven que asesinó a su novio y en vez de ser tomado con seriedad, el caso se volvió un meme.

¿Por qué usar a burla frases como "#NiUnoMás", "nosotros también somos víctimas" o "y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía"?

Sí, el acoso existe hacia mujeres y hombres.

Pero no, no es proporcional el que viven las mujeres al que viven los hombres. Sin embargo, cuando los hombres denuncian acoso, son los mismos hombres quienes se burlan del caso.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, por cada delito sexual cometido contra un hombre (el cual incluye el acoso), hay 11 delitos contra mujeres.

Asimismo, según el Instituto Nacional de las Mujeres, de la población mexicana víctima de acoso sexual el 92% es de mujeres y el 8% es de hombres.

Y aunque esta cifra sea muy baja, el acoso sexual que viven los hombres vive bajo el estigma del machismo de "¿a poco te atreverías a denunciar que una mujer te acosó?".

Por ello, es importante que así como las mujeres analizan y se deconstruyen en el feminismo, los hombres deben repensar sus masculinidades, el machismo los afecta a ellos y la carga simbólica en la que un hombre no puede sufrir, no puede ser acosado o no puede llorar, también es un problema.

fmma