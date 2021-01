"Calla tú", la canción de Danna Paola contra el machismo

"Calla tú la escribí a raíz de todas las experiencias machistas que viví", contó Danna Paola en sus historias de Instagram. Recientemente salió a la luz el nuevo álbum de la artista mexicana "K.O.".

"Estoy cansada de escuchar que cambiarás, tu hipocresía no me va, yo ya no te espero, calla tú", es un fragmento de su nueva canción, con la que la también actriz envía un mensaje de empoderamiento femenino contra la violencia de pareja.

"No necesita nadie para amar

Porque ya nadie la controla más

Sin esa sombra, solo brillará (brillarás, brillarás)

Y jamás se volverá a callar"

Lee: El feminismo a ritmo de rap, reguetón y cumbia

Una forma de sanar

A través de sus historias de Instagram, la cantante explicó que su inspiración para escribir la canción fueron sus propias experiencias de vida en las que se enfrentó al machismo. Asimismo, confesó que escribir la canción fue una manera de sanar las heridas causadas por la violencia machista:

"Es mi manera de drenar y sanar todo el daño que una vez sufrí [...] Esta canción es justo eso, mi manera de hacer conciencia y recordarnos que no está bien vivir en un entorno de violencia de ningún tipo, con NADIE", escribió.

En el mismo mensaje, alentó a las mujeres a no quedarse calladas por miedo, asegurando que salir de las relaciones violentas es posible. Afirmó que, aunque es difícil volver a creer en el amor, es posible, de acuerdo con su propia experiencia.

Lee: Cantantes feministas para esta cuarentena.

Danna Paola terminó el mensaje con un contundente "NO ME CALLO, CALLA TÚ".

Su forma de alzar la voz

La cantante explicó que no deseaba contar las experiencias machistas que había vivido y que tanto trabajo le costó superar; sin embargo, dijo que eso no significaba que no estaba alzando la voz, ya que su canción era una forma de hacerlo.

En noviembre del año pasado, su ex pareja, Eleazar Gómez, fue detenido por violentar a su novia. Tras la detención, varias de sus ex novias contaron sus experiencias violentas con el actor. A pesar de los rumores existentes sobre la violencia que Danna Paola vivió con Eleazar, la cantante nunca declaró nada al respecto.

Lee: ¿Ser mujer cantante y no lucir femenina? LP rompió el estereotipo de la industria musical

Al final del video musical de"Calla tú" aparece un "Te amo" formado con diversos insultos, mostrando la violencia que puede haber en lo que se hace pasar como amor.