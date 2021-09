"Cada vez hay más chicas árbitros en el futbol americano"

Hace algunos años era inconcebible que las mujeres participaran como jugadoras, entrenadoras u oficiales en el futbol americano. Ahora, han avanzado tanto que se han colocado como referís.

"No voy a decir que estamos al cien por ciento, que tenemos todas las facilidades del mundo, pero sí ya hay árbitros más conscientes. El cómo te hacen sentir ha mejorado mucho, por eso muchas chicas ya se están animando a ser árbitras, porque ya no te encuentras, por ejemplo, a entrenadores que te reclamen por el hecho de ser mujer y que te cuestionen qué estás haciendo ahí", dice para la Gaceta UNAM, Gabriela Martínez García, árbitra.

Las mujeres cada vez cobran presencia en las canchas. "Vemos mujeres en diferentes estados del país que ahora tienen la posibilidad de jugar equipado y ya no solamente flag football. Entonces, conocen más acerca del reglamento de futbol americano, de la esencia del juego, y les nacen las ganas de ser árbitro", cuenta Gabriela Martínez García en un Facebook Live transmitido por Deporte UNAM.

Un evento crucial para el progreso del jueceo femenino de futbol americano se dio en el Tazón Azteca de 2016, en el que la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) incluyó en la plantilla arbitral a cuatro mujeres.

Juan Carlos Villegas Martínez, fundador del colegio de árbitros de futbol americano Réferis A.C,reveló que los hombre temían la incursión de las mujeres por perder oportunidades laborales.

Gabriela Martínez García es la primera mujer en ser jueza de un partido de play off de la National Association of Intercollegiate Athletics, quien reconoce que ha habido avances en cuanto a la presencia de las mujeres, sin embargo no al cien por ciento.

Con información de Gaceta UNAM