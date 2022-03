Buscan regresar a la UNAM después de ser acusados de violación

"Me horroricé, no podía creer lo que me estaba pasando, y todavía me insistían en que me quedara, que descansara. Estaba en shock, tomé mi ropa y todas mis pertenencias, me fui en un taxi y de camino a la casa me buscaron para pedirme que me tomara una pastilla anticonceptiva porque tenían miedo de lo que podía pasar".