Britney Spears y otros casos de violencia machista en famosas

El sistema patriarcal ha afectado a todas las mujeres, incluso a las que actualmente son famosas y exitosas. La semana pasada las redes sociales explotaron exigiendo justicia para Britney Spears, quien habló frente a un juez sobre las injusticias que ha vivido al estar bajo tutela de su padre.

La famosa "princesa del pop" habló sobre la explotación laboral a la que ha sido sometida por años y la falta de libertad que tiene para decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo, una de las declaraciones más impactantes fue cuando Spears dijo que le implantaron un DIU sin su consentimiento.

El mundo de la farándula es especialmente difícil para las mujeres. En su camino a la fama Britney Spears se enfrentó a la hipersexualización y acoso por parte de los medios de comunicación, quienes hicieron de la vida de la cantante un martirio del que todos se enteraron.

Spears sigue bajo la tutela de su padre y muchas personas han calificado la falta de libertad de la cantante como una forma más de la violencia patriarcal y violencia machista.

Pero el caso de Britney no es el único entre las famosas estadounidenses, quienes recientemente se han armado de valor para alzar la voz y contar sus historias de abuso dentro de las altas esferas de la fama.

El club de fans de Demi Lovato en Chile realizó una publicación al respecto, misma que se volvió viral. En esta nota te hablamos sobre cada uno de los casos de estas cantantes.

Lady Gaga, víctima de violación

En Mayo de este año Lady Gaga, habló en el programa The Me You Can´t See sobre la violación sexual que vivió en el pasado, perpetrada por un productor musical. La cantante habló de ese doloroso episodio de su vida y contó que quedó embarazada como consecuencia de la violación.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ´Quítate la ropa' [...] Este sistema es tan abusivo, tan peligroso", dijo Gaga en la entrevista.

Kesha, víctima de abuso sexual

La cantante Kesha también fue abusada sexualmente por un productor, en octubre de 2014 la cantante demandó al productor Dr. Luke por haberla drogado, violado y abusado emocionalmente.

Kesha exigió terminar su contrato de grabación con él y con Gottwald, la empresa que el productor fundó. No obstante, la empresa la contrademandó por difamación e incumplimiento de contrato.

Demi Lovato, víctima de abuso sexual

En la serie documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, la cantante habla sobre el abuso sexual que vivió por parte de un compañero de trabajo duranre la filmación de la película de Disney Camp Rock.

También, Lovato detalló el abuso sexual del que fue víctima la misma noche en la que sufrió una sobredosis que casi le cobra la vida. El agresor fue su dealer.

Taylor Swift sufrió un asalto sexual

Con el auge del #MeToo, la cantante Taylor Swift tuvo el valor para hablar por primera vez del asalto sexual del que fue víctima, ella tardó dos años en atreverse a denunciar el hecho que terminó en un juicio donde Swift resultó ganadora.

Con información de: BBC News y CNN