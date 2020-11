"Breadcrumbing", la táctica de narcisistas e inseguros para ligar

El breadcrumbing no es una táctica nueva, los inseguros y narcisistas la han utilizado históricamente para atrapar a sus víctimas. Reconoce las señales y aléjate lo más que puedas de estos crueles "don juanes".

Traducido al español, breadcrumbing significa "dejar migas de pan", lo que refiere a una actitud en que la persona da pequeñas señales de querer algo contigo, pero en realidad no tiene ninguna intención de formalizar. Se trata de coqueteos ocasionales para mantener a la otra parte interesada.

Suelen tener problemas de inseguridad

Tal vez te ha tocado lidiar con algún hombre que utiliza esta técnica. Se coquetean, responde a tus historias de instagram pero no te responde los mensajes, te dice cosas halagadoras y te pide salir juntos pero siempre cancela las citas, ¿te ha pasado?





Lee: ¿Te dejan en visto en Whatsapp? Puede que estés sufriendo violencia

Las personas que van dejando migajas de pan a sus ligues suelen tener problemas de inseguridad y tienen una necesidad constante de aprobación, "tienen necesidad de que alguien esté pensando en ellas, buscan alimentar su propio ego, son muy narcisistas" afirma la psicóloga Gabriela Paoli en su libro Salud Digital.

La misma psicóloga afirma que también existe un tipo de breadcrumber pasivo y los describe como "personas a las que les cuesta posicionarse, no son proactivos. Son individuos con baja autoestima, poca confianza en ellos mismos y no se animan a ser honestos y decir: ´no estamos conociendo,pero yo estoy en otro momento´ [...] Son personas que están a la espera de que el otro les deje, pero no se atreven a dejar de suministrar esas migas de pan románticas".

Es una de las técnicas de ligue más crueles

El breadcrumbing es una de las técnicas de ligue más crueles y con nula responsabilidad afectiva, deja a la otra persona a la expectativa de concretar una relación y puede afectar incluso la salud mental de sus presas.

Lee: ¿Por qué te busca y después te deja en visto?

¿Alguna vez te dejaron con la expectativa de una relación que nunca se concretizó?, es una técnica más común de lo que podríamos imaginar, ¿cómo te afectó?.

Así como el breadcrumbing afecta gravemente la salud mental y la seguridad de las personas, también perpetúa formas de relacionarnos desiguales, engañosas y tóxicas. ¿No es mucho mejor hablarnos directamente con la verdad?.

¿Te identificaste como breadcrumber? ¿Tu ligue aplica esta técnica?

Si identificaste que eres un breadcrumber aún tienes tiempo de modificar tus actitudes y hacer las paces contigo mismo, no llenes tu ego con esa necesidad incesante de aprobación que consigues dejando migajas de amor a tus ligues, es cruel y desconsiderado.

Por otra parte, si identificaste que tu ligue actual aplica el breadcrumbing ponte muy alerta, puedes encararlo y preguntar sinceramente si ese coqueteo va a algún lado, o mejor aún, puedes alejarte y enfocar tu atención en personas que busquen establecer relaciones sanas y responsables. Recuerda siempre poner tu salud mental primero, no importa cuánto te guste ese ligue manipulador.





Con información de: El País