Blanca como la nieve, la película que rompe el mito

¿Padre pero no soy acaso una pecadora por acostarme con otro hombre?, pregunta Claire, la protagonista de la película. "No, solo estás viviendo", le responde el sacerdote. Blanca como la nieve es una película del Tour de Cine Francés 2019. Estará en salas del 6 al 17 de octubre en todos los estados de la República.

La película es dirigida por Anne Fontaine, directora, guionista y actriz fraco-luxemburguesa, quien se define asimisma como feminista. Anne busca salirse de monocromo de blanco y negro del feminismo. Muestra a mujeres más complejas, complicadas y conflictivas, lo ha dejado claro en Coco Before Canel, In His Hands, Dry Cleaning y esta vez en Blanca como la Nieve.

La guionista hace una relectura del mito de Blancanieves. Esta vez quiso mostrar a una mujer liberada que no solo tiene un príncipe azul sino siete. Claire tiene diferentes relaciones: físicas, sensuales, amorosas, intelectuales y platónicas. Claire, protagonizada por Lou de Laâg, descubre su sexualidad de forma libre y sin apegos.

En una entrevista a la directora, le preguntan si se podría considerar a esta película como feminista. Ella responde que sí.

"En el sentido en el que le damos a la mujer la libertad de satisfacer la multiplicidad de sus deseos. Y no ser solo un príncipe azul". La sensualidad de Claire es espontánea y su relación no instrumentalizada con los hombres, la convierte en una figura de liberación. "Muchas mujeres que ven la película me dicen que se sienten liberadas por el viaje de esta joven", cometa la directora.

No podía faltar la villana, Isabelle Hupert, interpreta a la madrastra, con un papel más matizado. En un juego de protección y villanía, Hupert tienen una relación dual con Claire. Busca vengarse al descubrir que el amor de su vida estaba enamorado de su hijastra. En un tono contemporáneo se desarrolla la trama.

Se le ha dado una descripción de humor negro a la película Blanca como la nieve. También, podemos darle un poco feminista, donde vemos una mujer liberada en su sexualidad, que se auto descubre con la música y crea relaciones peculiares con los siete hombres que aparecen en la película.

¿Cuáles son las principales luchas feministas para Anne Fontaine?

La directora de Blanca como la nieve señala que las principales luchas de las mujeres están en el derecho al aborto. El derecho a una sexualidad libre y el derecho a tener salarios equivalentes. También, señaló que la lucha está en contra del maltrato hacia las mujeres. Le parece una barbarie las agresiones que sufren las mujeres sobre todo por sus compañeros.

En esta edición 23 del Tour de Cine Francés también aparecen dos películas más dirigidas por mujeres. Mi niña de Lisa Azuelos y En buenas manos de Jeanne Herry.