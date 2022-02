Billie Eilish prioriza la salud de "fan", detiene concierto para ayudarlo

Billie Eilish la intérprete de "Bad guy" detuvo su concierto al percatarse que uno de los asistentes tenía problemas para respirar.

"¿Está todo bien por aquí?", cuestionó. Al darse cuenta de que uno de sus seguidores entre la multitud estaba experimentando un ataque y no respiraba correctamente, decidió pararlo todo. "Espera. Te ayudo", sentenció, acercándose a la zona del escenario en la que se encontraba el fan.

El "fan" expresó que necesitaba un inhalador para recuperarse. Billie pidió a su equipo que se lo consiguieran. Mientras lo conseguía, la compositora consoló a su admirador y pidió a la gente que lo dejar estar tranquilo. "Aquí cuidamos a nuestra gente. Esperaré a que todo el mundo se encuentre bien antes de continuar".

Cuando se comprobó que todos se encontraran bien. La cantautora le enseñó una técnica para respirar, con el fin de calmar a cualquiera que lo necesitara. El fan le dijo "te amo".

En redes sociales se ha reconocido el gesto de Billie Eilish y se comparó con el concierto de Travis Scoot en noviembre de 2021, donde ocho personas murieron aplastadas en su concierto en el festival de Astroworld y lo acusaron de "incitar al caos".

No es la primera vez que Eilish para un concierto, ya lo había hecho en septiembre del 2021, en el festival The Governors Ball en la ciudad de Nueva York, pidió a seguridad que reaccionara ante los desmayos de la gente. "Seguridad, ¿por qué no estáis prestando atención? ¿Cómo puede ser?", gritó entonces, no sin antes preguntarle a la multitud: "¿Todo en orden? ¿Están bien?".

PRIORIZA LA SALUD MENTAL

Billie Eilish ha dejado en claro su compromiso con la salud mental. En 2019 explicó en una entrevista que en 2016 tuvo la necesidad de ir a un psicólogo: "Puede que no quisiera escuchar sus consejos, pero yo sí necesitaba ser escuchada", confesó en su momento.

Muchas de las canciones de Eilish están dedicadas a la ansiedad, la depresión y la dismorfia corporal. Esta última se refiere a un trastorno de salud mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en al apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás.