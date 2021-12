Besotón contra la homofobia: expertas opinan

Con banderas de colores y demostraciones de amor, personas de la comunidad se manifestaron fuera de las instalaciones de Six Flags, algunas personas mencionaban "la comunidad existimos los 365 días del año". Un usuario de Twitter denunció discriminación por parte del personal de Six Flags México después de que una pareja del mismo sexo se besaron dentro del parque. Ante esto, personas de la comunidad convocaron a "Besotón contra la homofobia" para protestar ante los actos homofóbicos.

En entrevista para La Cadera de Eva, la psicóloga Paola Cruz a través de un análisis sobre la reciente denuncia, nos comenta que "sí existe una política respecto al afecto o demostraciones de cariño que hacen que se mantenga un ambiente familiar en el parque; sin embargo, se ha visto el millón de fotos de parejas heterosexuales donde se están besando dentro de las instalaciones". Menciona que es común ver en las filas a parejas heterosexuales besándose o siendo cariñosas entre sí, "y puede estar el guardia ahí y no se ha escuchado de alguna represalia o que les hayan dicho algo sobre el ambiente familiar, porque está normalizado ese comportamiento. Es normal ver a parejas heterosexuales darse cariño".



Por otro lado, Gustavo Mendoza, quien forma parte de la comunidad LGBT, dijo para La Cadera de Eva que "considerando que el hecho acontece en una de las empresas trasnacionales más importantes, es evidente el impacto mediático que tiene ante las restricciones del parque, esto permitió que salieran a la luz otros casos de discriminación a usuarios y trabajadores".

También señala que es importante reflexionar sobre la aplicación de las políticas internas de Six Flags, establecen normas de comportamiento para poder coexistir dentro de las instalaciones, pero están construidas desde una perspectiva que no es incluyente.

Paola considera que la situación preocupante es que las restricciones de dicha política no se ha aplicado con todas las parejas, sean homosexuales o heterosexuales, esto señala prácticas de discriminación por orientación sexual. " Este es un tema que ha entrado recientemente a México, estamos hablando de que el matrimonio igualitario se legalizó en la Ciudad de México hace poco más de 10 años" , menciona Paola, agrega que eso ha ayudado a que las personas de la comunidad LGBTTTIQA no se tengan que esconder pues ya son capaces de demostrarse cariño en público.

Además, comenta que la aplicación de las leyes contra la discriminación tienen un papel importante para erradicar las prácticas discriminatorias hacia estas personas, sin embargo "aún hay personas que no están acostumbradas y que están en contra de todo esto, ya sea por religión o por el sistema de creencias en el que han crecido", informó Paola Cruz.

Respecto al discurso del supuesto directivo de Six Flags, Gustavo Mendoza señala que "deja mucho que desear", pues pone en evidencia a la organización de las empresas respecto a capacitaciones de sensibilización ante temas de personas LGBT y sus políticas internas.

"Ver un director que refleja un discurso que no nada más invalida la existencia de las personas LGBT en cualquier tipo de espacio, trata de justificar su discurso en un reglamento que atenta contra la dignidad de las personas"

Ambiente familiar

Uno de los argumentos utilizados para que las parejas no tengan demostraciones de afecto en público es que hay infancias en el espacio, a lo que la psicóloga Paola Cruz afirma que "no hay ninguna afectación a los niños, realmente ver a dos hombres o a dos mujeres besándose no significa que vaya a ver algún trauma". Refiere que la razón por la que los niños y niñas pueden llegar a verlo como algo malo es por las creencias que les enseñen los adultos de su entorno, "no es el hecho de que las parejas tengan que esconderse, no tendría que hacerse la diferencia entre parejas hetero y homosexuales".





"¿Si hay repercusión? No, no la hay por el hecho mismo (del beso) sino es más al aspecto de la carga social. Por ejemplo, cuando en la calle o en una película se besan dos personas del mismo sexo, los padres le dicen que no lo vea. Entonces el niño o niña, al ser curiosos, se van a preguntar por qué es malo y después escuchan lo que dicen al respecto los adultos a su alrededor" mencionó Paola.

También comentó que es importante darle el espacio a las infancias para que puedan emitir su opinión sin ser juzgadas, "los niños también piensan, tienen su propia voz y en vez de querer hablar por ellos o ellas, mejor hay que preguntarles lo que piensan", dijo Paola.

En junio, aliados; el resto del año, olvidados

Gustavo y Paola coinciden en que la comunidad LGBT se ha visto comercializada y utilizada para propósitos de ventas, pues ante la popularidad del mes del orgullo, las marcas comienzan a sacar sus productos o servicios en "apoyo" a la comunidad. Paola Cruz indica que "a este tipo de compañía no les conviene ponerse en contra de las personas LGBT, por ello han eliminado la política establecida: además gracias a la viralización de la denuncia se ha ejercido presión".

Gustavo cuenta que se le señaló a Six Flags algunas publicaciones de junio donde se mostraba el apoyo a la comunidad, demostrando que el tema fue utilizado para generar atracción al parque. "No existimos sólo en el mes de junio, hay más allá de sólo celebrar 30 días" confesó Gustavo.

Ante los actos homofóbicos, no se hicieron esperar las manifestaciones y protestas, por lo que Paola Cruz festejó que la comunidad se uniera porque "desafortunadamente nos siguen tocando esta discriminación, lo importante es que ya se toman acciones, las personas ya se están unidas en ese sentido y que entre todas nos apoyamos porque eso es lo que necesitamos para construir la colectividad".

A la conversación, Gustavo Mendoza, agrega "el besotón es un movimiento que nos da a notar y a reflexionar a todas las personas que ese es el sentido de la comunidad LGBT, no nada más existimos en el pride sino que también estamos para situaciones en las que están atentando contra nuestra dignidad, el bienestar y la existencia de la comunidad".

"Es momento de hacer colectividad, de reconocerse como comunidad y hacer todo lo posible por apoyarnos", enfatizó Gustavo.