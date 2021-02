Berenice Vallejo: tatuadora y sobreviviente de cáncer

Solo tenía 30 años, ya presentaba malestares, nunca se imaginó que era cáncer de mama. El primer diagnóstico no fue claro, la enfermedad seguía desarrollándose. “No sabían si era cáncer o tumor, me decían que me iban a quitar las dos mamas, y que iba a quedar muy guapa con una reconstrucción, para mí eso fue brutal”, comentó Berenice.

Berenice Vallejo es sobreviviente de cáncer de mama y tatuadora. Además, es profesora de la Facultad de Artes y Diseño de la Antigua Academia de San Carlos.

Te puede interesar: Innovador tamizaje sin radiación ayuda a detectar cáncer de mama

Fue en el Instituto Nacional de Cancerología donde le diagnosticaron cáncer de mama y se dieron cuenta que ya estaba muy avanzando.

“Ya había hecho metástasis, tenía un tumor en el cuello y otro en la axila. La operación era peligrosa”. Berenice tuvo que atravesar por 16 quimioterapias, 35 radiaciones y la mastectomía radical, después fui candidata a una reconstrucción.

No todo acaba quitando el tumor

Las mujeres sobrevivientes del cáncer asisten a su estudio Octatoo, se someten a un proceso de pigmentación que intenta reconstruir el pezón. El objetivo de Berenice es que las mujeres sientan el menor dolor posible, debido a su experiencia puede identificar cuando el tejido está restaurado para hacer la pigmentación.

Te puede interesar: Una nueva esperanza contra el cáncer de mama





“Después de la mastectomía en las mamas quedan muchas cicatrices y lo que se busca es ocultarlas, lo hacemos con pigmentación, lo ideal es que se vean simétricas. No sólo te recupera físicamente sino psicológicamente porque el volverte a ver de una manera más natural es un impacto muy grande”, comenta Berenice.

El manejo de las emociones, la tarea pendiente

El manejo de las emociones de las mujeres que sobreviven al cáncer es vital, porque el cuerpo cambia. Por lo tanto, asociaciones especializadas recomiendan que se siga un tratamiento psicológico o se busque una red de apoyo.





“¿Si me preguntas hay mujeres que tengan reincidencias?… te diría que sí por el problema de las emociones, eso es por ataques de estrés. Si tú te estresas sientes como flamazos en el cuerpo, si te chocan el coche o si te peleas con alguien en la calle, esas descargas de adrenalina constante no le hacen bien al cuerpo y creo que las redes de apoyo entre más tranquila te tengan, te fortalecen, eso te va relajando”, dice Berenice.

De acuerdo a un artículo científico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, España, aprueban que las mujeres con reconstrucción mamaria manifestaron una mayor satisfacción con el resultado estético de la intervención, tal y como se había señalado previamente.

*Este jueves 17 de octubre, Berenice Vallejo estará en Facebook Live de La Cadera de Eva, acompáñanos.