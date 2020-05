Bebés por gestación subrogada se quedaron varados por covid-19

Recién nacidos por gestación subrogada en Ucrania se quedaron varados en un hotel del país, ya que sus tutores no han podido ir por ellos debido a la pandemia por covid-19; este procedimiento, la "maternidad subrogada" un proceso por el cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja, también se le conoce como "vientres de alquiler",

La situación se dio a conocer por video publicado por el Centro de Reproducción Humana BioTexCom, una de las clínicas se dedica a esta práctica, la cual tiene un largo historial de explotación y tráfico de menores. En 2018 la empresa fue acusada por tráfico personas, falsedad documental y evasión de impuestos, entre otros delitos.



La propia empresa BioTexCom muestra a estos bebés en sus cunas en un gran salón del hotel Venecia en Kiev, hotel a disposición de los clientes que contratan el paquete de alquiler de vientre VIP. Por el momento se encuentran a cargo de cuidadoras, en un régimen laboral cuando menos abusivo, aunque Biotex niega tenerlas confinadas ahí por periodos de 30 días sin poder estar en contacto físico con sus familiares, a menos que sea por viodeoconferencia.



En la página web del centro de gestación tiene una apariencia meramente comercial, donde se puede ver un anuncio con el texto:"el costo del mantenimiento del recién nacido disminuyó de 50 a 25 euros", lo que muestra un objetivo meramente comercial, donde se vulneran los derechos de estos pequeños y pequeñas y se convierten en objetos de consumo, que están en "oferta" debido a la crisis económica mundial que vivimos por covid-19.

Berta O. García quien escribe en señaló que el Estado de Ucrania se ha desentendido de esos bebés, los ha discriminado por el procedimiento de como han nacido, "a pesar de-insisto- haber nacido en Ucrania de madres ucrananinas. Demuestra una vulneración flagrante de derechos y garantías por parte de esta país hacia recién nacidos por encargo y contrato en su territorio almacenados en stock por una o varias empresas que no cuentan con autorización legal, guarda y custodia de menores".

El escándalo de Biotexcom en 2018

En 2018 se dijo que el Gobierno ucraniano le había quitado la licencia a BioTexCom, el mayor centro de vientres de alquiler en Ucrania, se le acusó de tráfico de menores, de órganos, falsificación documental, fraude en las fecundaciones y delito fiscal.







Un caso es el de una pareja italiana que al registrar al menor y hacerse una prueba de ADN, las autoridades descubrieron que el bebé no guardaba ninguna relación genética con la pareja, cuando es imprescindible según la ley ucraniana que al menos el padre aporte uno de los gametos. Además, en ese entonces no estaba permitida la gestación a los extranjeros, es legal desde 2013.

El fiscal general ucraniano anunció que el caso de los italianos no es el único, "BioTexCom ha llevado a cabo al menos 1.000 operaciones de subrogación y lamentablemente estamos viendo que en muchos casos no se ha cumplido con la obligación de utilizar material genético de al menos uno de los progenitores", dijo.



Aunque las autoridades ucranianas instaron a las mujeres que rentaron sus vientres a hablar, no lo han hecho. "Las prácticas de esta clínica eran de sobra conocidas en Ucrania y por las agencias de subrogación, pero de alguna manera han conseguido ocultar toda la investigación policial que había detrás hasta ahora, que ha saltado todo", explicó Jorge López, portavoz de la Agencia de Padres por la Gestación Subrogada, quien había alertado sobre las prácticas de la clínica.



Además del tráfico de menores, BioTexCom fue investigada por la denuncia de una gestarte que contrajo hepatitis B al acedarse en embarazada, lo que dio pie a sospechar que la clínica tenía como práctica inseminar directamente el semen del contratante, en lugar de implantar un embrión fecundado con el óvulo de la mujer también contratante o donante. Esto es completamente ilegal, según la ley ucraninana, porque no puede usarse el óvulo de la gestarte para desarrollar un embrión.



Al final, esta clínica ofrece costos más baratos porque lo estaban ahorrando en un sitio. "Es menos costoso hacer inseminación artificial que implantar un embrión, ya que se necesita un laboratorio que ellos no tienen", señal Roberto Pertiñez, presidente de Asociación de Gestación Asistida Reproductiva.



A las mujeres gestantes les pagan en un sobre donde en algunas ocasiones reciben la mitad del dinero, de acuerdo con la cadena Cuatro. Han sido amenazadas de denunciarlas por tráfico de menores si no aceptan menos dinero del que les habían prometido, recaló López a El Confidencial. Para gestar las tienen hacinadas en departamentos para 10 personas donde meten a 20 "parece un gallinero", dijo el presidente de la asociación.



Un documental francés que rescata testimonios de estas mujeres declaró que con su sueldo gana mucho menos que 110 euros al mes, "Estamos todas obligadas a ganar dinero de esta manera. Quizá no sea correcto, pero yo me considero solo como una incubadora", explicaba una de ellas. "No tenemos otra opción para alimentar a nuestros hijos", dijo otra.



Ucrania se ha posicionado como el vientre de Europa, ahora, los bebés que han traído al mundo están varados a la espera de sus tutores.

La "maternidad subrogada" como otra forma de explotación y violencia hacia las mujeres

La pandemia vino a visibilizar diversas prácticas que vulneran los derechos de las mujeres, y la gestación subrogada es una de ellas. Las Feministas Mexicanas señalaron en 2018, 25 razones por las cuales exhortaban al Congreso y Senado de la República a prohibir la "maternidad subrogada", entre ellas están:



El "alquiler de vientres" es una clara manifestación de control sexual de las mujeres, una forma de mercantilización de forma violenta, uso de los úteros como objetos; gestar y parir a otros no es un ejercicio de libertad de expresión, sino una explotación hacia las mujeres que se encuentran en precariedad económica; este mercado sólo es posible en un contexto de feminización de la pobreza, las mujeres que se rentan para gestar hijos ajenos son obligados a renunciar a un derecho básico, la filiación.Según los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, las y los menores tienen derecho a conocer su origen e identidad. Los estratos suelen incluir cláusulas abusivas. (Si quieres ver los 25 puntos puedes ir a este enlace).

En México, sólo dos entidades federativas permiten este tipo De contratos: Tabasco y Sinaloa, en ambos casos la legislación atiende sólo temas de orden civil, reporta en su página el , por lo que es insuficiente; ya que la regulación de la gestación subrogada implica también cuestiones sanitarias, que son materia de salubridad general y, por lo tanto, competencia de la Federación. Dado que los acuerdos de gestación subrogada utilizan técnicas de reproducción asistida para el establecimiento del embarazo, la ausencia de una regulación sobre reproducción asistida en México afecta las condiciones en las que se llevan a cabo estos contratos.