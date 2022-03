Basquetbolista es criticado por "tocar" a una porrista

Algunos tienen dudas, pero hay quienes afirman que fue con intención.

Durante el duelo entre Arizona contra la Universidad Cristiana de Texas (TCU) del campeonato de la NCAA, Bennedict Mathurin jugador de Arizona desató la polémica en redes por su actuar.

Al finalizar el encuentro, y tras conseguir el triunfo, Mathurin se despedía de los fanáticos haciendo una reverencia, luego se dispone a marcharse y pasa a un lado de las animadoras.

Es ahí donde el basquetbolista camina a un costado de una porrista con los brazos extendidos y pareciera que toca el pecho de la mujer.

Lo anterior quedó captado en un par de videos en donde deja dudas sí en realidad tocó el pecho de la chica y dejando el camino abierto al juicio de los internautas:

"Vio claramente a la chica y no había nadie en ningún lugar para chocar los cinco. Fue intencional y calculado para que pareciera un accidente", criticó un usuario de Twitter.

"Definitivamente es un toque. He visto 10 veces el video buscando una explicación, pero no, no hay razón para esto. Agredió a esta mujer"

Hubo quien no tienen claro si tocó el pecho: "No lo sé. Me parece que no estaba prestando atención, solo posaba para que la gente se pusiera de pie antes de salir de la cancha"

Y otras que no ven un tocamiento:

"Miren el video en cámara lenta. No la toca. Su atuendo no cambia y su dedo no se dobla de una manera en que tocó a alguien"