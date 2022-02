Bad Bunny y las crypto-TERFs

Con el surgimiento del discurso dominante en Internet, los TERF han cobrado fuerza. Uno no creería que el discurso transfóbico transitaría libremente por espacios progresistas y feministas, sin embargo, no es así. De hecho, los TERFS se mueven entre nosotros y tienen estrategia. Uno de los más utilizados e increíblemente no reconocidos es lo que llamamos cripto-TERF. Nacido en Tumblr, el término crypo-TERF puede describir a las personas que se afilian en gran medida a TERF mientras dedican su presencia en línea a cosas que supuestamente comparten los principales puntos de conversación de TERF que no son necesariamente transexclusivos pero que son fundamentales para la retórica de TERF.

Las Crypto-TERF intentan no interactuar abiertamente con los TERF en línea, pero comparten una conexión profunda con ellas. Las TERF publicarán creencias básicas del radfem en sus blogs de crypto-TERF porque saben que la mayoría de las personas no reconocen la ideología de radfem hasta que involucra a personas trans. Algunos ejemplos de creencias radfem incluyen: el BDSM es abuso, apoyo al modelo nórdico sobre el trabajo sexual, las mujeres no deben usar maquillaje aunque quieran (la idea es que en realidad no quieren), la idea esencialista de que los hombres son intrínsecamente abusivos, o que los hombres que visten "ropa femenina" se benefician de cuestiones queer, están en contra de la pornografía y mucho más.

Las Crypto-TERFs hará una de dos cosas: no mencionar a las personas trans en absoluto o afirmar que los hombres trans son "hermanas" y que están siendo silenciadas cuando hacen preguntas "genuinas y bien intencionadas". La verdad es que la mayoría de las feministas y sus aliados hablan de los derechos de las personas trans y se opondrán a la retórica transfóbica, y quienes no lo hagan sospecharán.

Una buena idea para evitar las TERF y las crypto-TERF es bloquear a cualquier persona que vea que publique o tuitee algo transfóbico. Es muy fácil olvidar quién es un TERF y quién no, y el resultado suele ser que publican algo inocuo o identificable que se vuelve viral y aparentemente no es transfóbico. Eso también está alimentando la transfobia, lo quiera o no. Es increíblemente difícil para algunas personas identificar la retórica TERF cuando no son específicamente anti-trans, pero eso no significa que no sean TERF. Las TERF suelen ser mujeres que parecen ser amistosas y están bien versadas en los "temas de la mujer".

Una forma en la que las ideas TERF ganan tracción es atacar a hombres aparentemente cis que usan ropa femenina como faldas o vestidos. Las publicaciones suelen decir así: "dejen de celebrar a los hombres que usan faldas mientras se persigue a las mujeres y otras personas queer". Esto es, lo creas o no, un tema de conversación transfóbico. En primer lugar, porque no hay forma de saber si alguien es queer o no a menos que lo expresen ellos mismos (porque sí, estar encerrado es una cosa) y muchas personas trans y no conformes con el género pueden parecer así. personas cis; y en segundo lugar, las personas cis no son los mejores jueces cuando se trata de cuestiones trans (el avance de las TERF es un gran ejemplo).

¿Y qué si Bad Bunny decide usar faldas y lo celebramos? La gente olvida fácilmente que las personas que acosan a las personas queer por transgredir las reglas de género también son las que atacan a personas como Bad Bunny por ser "aparentemente" cis (no estoy diciendo que lo es o que no lo es). Esto es lo que las TERF quieren que creamos: que los hombres que usan faldas no merecen respeto porque siempre serán hombres y los hombres son inherentemente abusivos.

Las TERF que no quieren que sepas que son TERF intentarán parecerse a personas normales o incluso a alguien trans-amigable porque saben que no los escucharás si sabes que son TERF/SWERF. Incluso si parece completamente correcto y se trata de un problema real, ten cuidado.