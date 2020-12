Autoridades, entrenados para ultrajar y no defendernos: sobreviviente

María Magdalena Saavedra es sobreviviente de agresiones y torturas sexuales por parte de elementos de la Marina. La detuvieron a la una de la mañana en su casa en San Luis Potosí. Se le acusó de ser integrante de las Zetas. Estuvo más de cinco años en la cárcel. "A las autoridades las preparan para torturar, no para defender los derechos humanos", declaró María Magdalena, en el foro Violencia de Estado contra las mujeres organizado por el Centro Universitario Tlatelolco, OCUPA, Centro Prodh y En Vero Canadá.

A Dalila Selene Torres la obligaron a confesar algo que no había hecho. "Me decían (los policías), ´ya estás muy torturada´, aún así yo les respondía que no iba a firmar. Me amenazaban con que iban a matar a mi mamá, como mataron a mi hermana. Las habían matado cuando a mí me violaban y tuve que firmar, eran armas, era droga, era homicidio. Lo que te pega es la familia. Mi cuerpo estaba tan caliente que ya no sentía los golpes, pero sí mi familia", acusó. Mientras la trasladaban de un lugar a otro, los aprehensores la seguían torturando.

Dalila Selene Torres también participó en el foro junto con María Magdalena más dos familiares de víctimas de tortura: Georgina Cantú Muñoz, hermana de Cinthya Cantú, quien fue sacada de su domicilio y acusada de pertenecer al cártel de los Caballeros Templarios y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, detenida en prisión 11 años sin sentencia en relación con el caso Wallace. En el conversatorio también estuvo la periodista Anabel Hernández y Paola Zavala Saeb, Subdirectora de Vinculación y Comunidades del CCUT.

Imagen tomada de Amnistía Internacional

Las agresiones sexuales a presuntos culpables son ejercidas por autoridades de sexo masculino y femenino acusó la periodista Anabel Hernández. "En estos testimonios había la constante de que son los hombres los únicos violentadores de las únicas detenidas, me he encontrado que también policías mujeres y militares están presentes en el club que aplaude. Esta violencia no es de género. El caso Wallace es un caso emblemático. Es esta mujer, la madre de Hugo Alberto Wallace (Isabel Wallace), quien en realidad nunca fue asesinado en 2005, fue un homicidio simulado, no existió como el gobierno lo señaló", señaló la periodista.

María Magdalena narró cómo fue torturada: "Me llevaron a otro lugar, me quitaron mi ropa delante de todos, me taparon los ojos, me dieron toques eléctricos en mi vagina, boca, oídos. Sólo alcancé a contar a contar nueve veces que me violaron. No supe si fue más. Gracias a dios he tenido la fuerza, gracias al Centro Prodh, fueron de mis principales cimientos.

"El ser inteligente y defenderte es peligroso para ellos"

México Evalúa reveló en un estudio cada defensor público lleva más de 900 expedientes. Hay personas dentro que no hay defensa adecuada, apunta Paola Zavala Saeb, Subdirectora de Vinculación y Comunidades del CCUT quien moderó el foro, para evidenciar que hay muchas personas sin que lleven su caso.

"A mí me torturaban por defenderme. El ser inteligente y defenderte es peligroso. No voy a descansar de hablar en estos foros. Si puedo salvar a otra mujer con esto me basta", dijo María Magdalena.

Brenda Quevedo, acusada de secuestrar al hijo de Isabel Wallace, le declaró a su madre que la trataban peor que a un animal, estuvo encerrada en un cuarto con un solo foco y le daban de comer por una "ventanita". Su madre, Enriqueta Cruz, espera que pronto se resuelva su caso con la respuesta de la ONU. Además, la periodista Anabel Hernández ha dado seguimiento al caso y señaló que el caso por el que acusaron a Brenda, el secuestro del hijo de Hugo Wallace, fue fabricado.

"Si el gobierno de la 4T quiere demostrar que es diferente debe solucionar el caso de Brenda y de la hermana de Georgina Cantú", exclamó la periodista.

"Se propone hacer una lista de torturadores"

Los torturadores de María Magdalena, Dalila Selene Torres, Cinthya Cinthya Cantú y Brenda Quevedo, víctimas de fabricación de delitos y violencia sexual, siguen libres. Para exigir justicia, la periodista Anabel Hernández sugiere hacer una lista de torturadores.

"Hay que hacer una base de datos, hacer visible el nombre de los torturadores. No estoy haciendo un llamado al linchamiento sino a que se haga justicia", sugirió la periodista Anabel Hernández.

Georgina Cantú, hermana de Cinthya quien sigue encarcelada, denunció en un blog los nombres de los torturadores de su hermana y otras víctimas la contactaron para decirle que también habían sido agresores de sus cercanos.

"Si el presidente dice que ha cambiado la tortura que saque a los torturadores de las calles", exigió Anabel Hernández.

"Los medios son cómplices"

La periodista Anabel Hernández hizo un llamado a los medios de comunicación para que se atrevan a cuestionar a las autoridades cuando presentan a estos presuntos culpables.

"Los medios de comunicación son cómplices de estas torturas, cuando habían estas presentaciones públicas, los medios debían cuestionar ´por qué la señora no puede caminar, por qué a penas se puede mantener en pie´. Dar la versión oficial es una pésima costumbre en México, de que no se cuestione. La tortura no se puede ocultar", enfatizó Anabel.

Dalila Selene Torres quien fue detenida arbitrariamente en Coahuila, y en dicho proceso fue víctima de tortura sexual, dijo que no sólo hay que superar la cárcel también el monstruo de afuera: la sociedad y el miedo de creer que pueden volver a levantarte.

"La cárcel era dura para mí adentro y para mi mamá que estaba afuera. Así estuve cinco años, recluida. Hasta que mandé una carta al Centro Prodh fue como pude iniciar mi proceso para salir. Te obligan a confesar algo que no has hecho. Cuando sales, donde quiera que pones tu hombre, en Google, te ponen como delincuente".

Georgina Cantú narró que pidió varios derechos de réplica a los medios, para contar la verdad de su hermana quien fue detenida por hombres encapuchados. Los medios la presentaron como integrante de los Caballeros Templarios.