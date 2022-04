"Aunque me aborrezcan"; padre revela lo que harán sus hijas tras caso Debanhi

La muerte de Debanhi se convirtió en uno de los casos que entabló diversas conversaciones respecto a la emergencia nacional sobre violencia contra las mujeres. Su caso ha impactado la vida de todas y todos de manera diferente, pero el sentimiento coincidente es que cualquiera de nosotras puede ser la siguiente.

Este miedo, rabia e indignación también ha movilizado a las madres y padres de familia, un padre destacó con su video en Tik Tok que ya ha alcanzado más de 14 millones de vistas, donde comparte lo que hará con sus hijas cuando le pidan permiso para salir.

La violencia de género es una de las problemáticas que no ha tenido priodidad en México, y el caso de Debanhi ha sido un lamentable ejemplo del actuar del Estado mexicano y de la sociedad que aún reafirma la cultura machista y misógina. Esta es una de las razones por las que un padre en TikTok no dudó en decir que hará con sus hijas cuando le pidan permiso para salir, un punto de vista que causó mucha controversia en redes.

Entre las que destacan, ir a una fiesta y recogerlas a media noche, no más tarde de esa ahora, nada de andar a las 5 am en la calle y ni siquiera pensar en que se regresen con conocidos y mucho menos en Uber, en esta realidad confiar ya no es una opción segura.

Otra de las medidas importantes será llevar siempre celular y con carga, además este usuario de TikTok aclaró que si él les marca en ese transcurso y no contestan, las castigaría sin salidas por un año. Este papá terminó con una frase que se ha utilizado por generaciones:

"Mientras vivan en mi casa su vida es mi responsabilidad y de nadie más, aunque me critique la sociedad, punto. Si no les gusta entonces no salen, no hay discusión, soy un tirano, pero soy su padre y protector, y mi misión es mantenerlas bien y con vida", palabras que fueron cuestionadas por algunos seguidores.

Si bien los padres y madres son quienes entienden ese sentimiento de ver salir a sus hijas con miedo de que nunca regresen, hay que comprender que extremar límites sin entender todo lo que rodea los casos de desaparición o feminicidio, puede crear el efecto contrario que los padres esperan.

¿Autocuidado o restricción?

La cuestión es que las feministas han señalado que no somos las mujeres quienes tenemos la responsabilidad de que no nos violen, nos desaparezcan o nos maten. La responsabilidad es de una sociedad indiferente, un Estado que no pone en prioridad a las mujeres y de los varones que creen tener el derecho de violentar mujeres.

Si la violencia contra las mujeres es vista como un mecanismo de control para mantenernos en un papel de subordinación y así se consolida la supremacía masculina, asumir que terminaremos asesinadas, muestra como logran el control. Porque ya no imagino una munda sin su miseria. — Yolitzin Jaimes (@yoljaimes) April 26, 2022

Extremar precauciones se ha vuelto una necesidad para las mujeres, esto debido a la alza de los delitos cometidos contra nosotras. El tener que nosotras mismas cuidarnos se ha vuelto una constante angustia sobre evitar salir a lugares con gente que no conocemos, siempre tener a la mano el celular cargado, con saldo y llevar una batería extra, además de llevar tu taser o tu llavero de protección.

Se nos ha orillado a crear redes de apoyo y monitoreo, donde también estamos en constante alerta de otras mujeres que nos rodean. Los espacios de ocio, entretenimiento y diversión se han vuelto en espacios donde las mujeres no se sienten segura, porque hay que cuidarse de que si vas a una fiesta no aceptar bebidas de nadie, para así prevenir que te hayan puesto alguna droga, y poner tus propios límites porque muchos hombres aún no entienden que no es no, que el cuerpo de las mujeres no es un objeto de consumo masculino y que el a las mujeres no se les viola, no se les desaparece y no se les mata.