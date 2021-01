Aumenta demanda de donadores de esperma en pandemia

"Cuando ocurre una pandemia, ¿es el instinto humano querer reproducirse?" señala Hooper, fundador de Sperm. La adquisición de un esperma se pueda hacer por dos vías, a través de instituciones que están reglamentadas o por grupos de Facebook. La demanda de los donadores de esperma aumentó un 30% durante la pandemia, lo que ha generado escasez en los bancos de espermas y prácticas no reguladas entre las comunidades.

La pandemia por coronavirus ocasionó una escasez en los bancos e espera y clínicas de fertilidad. Los hombres han dejado de ingresar a estas instituciones para donar y por otro lado, la demanda ha aumentado. Las sucursales de Seattle Sperm Bank ubicadas en Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Canadá superaron los récords de sus ventas.

Michelle Ottey, directora de operaciones de Fairfax Cryobank, otro gran banco de esperma, dijo que había una gran demanda de acceso a su catálogo de compra de esperma en línea porque "la gente está viendo que existe la posibilidad de una mayor flexibilidad en sus vidas y en su trabajo".

¿Quiénes buscan donantes de esperma?

La demanda de donadores de espermas ha aumentado con la legalización del matrimonio homosexual y el aumento de elección de la maternidad electiva. Los interesados en obtener una donación de espermas son 20 % parejas heterosexuales infértiles, 20 % madres solteras por elección y 60 por ciento mujeres homosexuales, reportó The New York Times.

Muchas de las personas están interesadas en "espermatozoides inteligentes". Es por eso que algunos grandes bancos están cerca de universidades de élite. Tienen centros de recolección de esperma en Palo Alto, California, cerca de la Universidad de Stanford, y Cambridge, Massachusetts, cerca de Harvard. Los universitarios son uno de los grupos más fiables para ver el caos potencial de crear unos 50 niños biológicos en todo el mundo a cambio de unos 4 mil dólares durante varios meses, y deciden que es un buen negocio.

Sin embargo, hay muchos interesados que no pueden pagar lo que les cobra un centro establecido, que puede costar hasta mil dólares, y prefieren hacerlo mediante grupos de Facebook. Estos donantes no tienen límite en el número de donaciones. Los centros limitan a los donadores para que no puedan hacerlo a más de 25 o 30 familias, esto para evitar problemas genéticos. A los donadores de los grupos, no les importa.

Donaciones de espermas por redes sociales

También, dentro de los grupos se permiten conocer su identidad. Mientras que los bancos no lo hacen. El acceso a pruebas de ADN baratas, facilitó este intercambio a través de redes sociales. Asimismo, surgieron aplicaciones para encontrar donantes como Modamily y Just a Baby. En los grupos de Facebook, los hombres publican sus fotos incluso con sus hijos y así se anuncian.

Los bancos de espermas no cobran por el semen en sí, sino por los gastos de operación y traslado, por ser un tejido humano, y se supone que lo mismo pasa dentro de las redes sociales. Aunque, en Facebook la inseminación puede ser natural o sexo. Así que hay una línea entre el altruismo y la perversión sexual, advierte The New York Times. Además, ante la falta de reglamentación, hay un riesgo legal para ambas partes, riesgo de que una madre le pida al donante manutención infantil y riesgo de que un donante quiera la custodia.

La soledad, que aumento durante esta pandemia, ha sido una de las emociones que ha llevado a las personas a donar su esperma y a las gestantes a recibirlo. Los hombres a menudo, hablan sobre poblar al mundo incluso hay guerra entre dos de los grupos de Facebook de donantes más grandes - Sperm Donation USA y USA Sperm Donation. Lo que puede terminar desarrollando dinámicas perturbadoras, según Dr. Hertz, profesor de Wellesley, que ha estudiado estas comunidades.

Con información The New York Times