Así se sostiene el pacto patriarcal en internet

"También el pacto patriarcal se extiende a internet", dijo Lulú Barrera, miembro y fundadora de la colectiva Luchadoras, en la conferencia "Violencia digital: ¿qué es y cómo identificarla?", organizada por La Cadera de Eva y la Fundación Elena Poniatowska Amor.

La pandemia y el confinamiento han dejado en claro que los espacios digitales tampoco son seguros para las mujeres. La ciberviolencia contra las mujeres es una problemática real, que también es perpetrada por personas que las víctimas conocen, según las expertas.

"En Luchadoras, que tenemos una línea de ayuda, vemos cómo es un patrón de relación en el que hay varones que no pueden aceptar un ´no´ por respuesta y deciden empezar a hostigar, amenazar, extorsionar, a difundir imágenes de fotos íntimas", dijo Lulú Barrera.

Como la fundadora de Luchadoras señaló en la conferencia transmitida por el Facebook de La Cadera de Eva, el pacto patriarcal también está presente en internet. Esto permite y perpetúa la ciberviolencia a la que las mujeres se enfrentan.

El pacto patriarcal se sostiene en internet cuando, siendo hombre, decides mirar hacia otro lado en lugar de denunciar la violencia digital ejercida contra las mujeres.

Rompe el pacto

Romper el pacto patriarcal en internet implica cosas como:

1. Saber que la violencia, el acoso y hostigamiento a través de redes digitales no es correcto y dejar de perpetrarlo.

2. No basta con no participar en grupos de "packs", es necesario denunciarlos.

3. No quedarse callado cuando algún amigo o conocido está ejerciendo ciberviolencia contra una mujer, ya sea acosando, intimidando, difundiendo información personal de una mujer o fotografías íntimas.

4. No seguir o interactuar con cuentas que sexualizan a las mujeres.

5. No consumir pornografía.

6. Denunciar redes de pornografía infantil.

"Presidente rompa el pacto"

En la mañanera del 25 de febrero, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la exigencia feminista de romper el pacto como un acto de simulación y una expresión importada, a la que acusó de ser conservadora, dijo "¿qué tenemos que ver nosotros con eso?".

"Empiezo a escuchar rompa el pacto, rompa el pacto, les digo, sinceramente y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo oye ´qué es eso de rompa el pacto, explícame, y ya me dijo ´rompa el pacto patriarcal, deja de estar apoyando a lo hombres ´".

El presidente señaló que ya rompió el llamado "pacto por México" el cual señaló que fue un pacto contra México. Incluso rompió "el pacto del silencio", de aquellos que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa. "El otro pacto, no", aseveró el presidente.

Sin embargo, aquí abordamos qué es romper el pacto presidente. No es estar en contra de los hombres sino romper el pacto contra la masculinidad tóxica.

Rita Segato elabora sobre la explicación de la masculinidad como un mandato que exige a los hombres que pongan a prueba tres atributos principales: potencia bélica, potencia sexual y potencia económica.

Ya en redes sociales se le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que rompiera el "pacto", tras responder que la candidatura de Félix Salgado Macedonio se debe decidir mediante una encuesta . Además, argumentó que las acusaciones por abuso sexual eran cosas que pasaban en "tiempos de elecciones". La petición que le hicieron fue de romper con el "pacto" patriarcal.

¿Qué es el pacto patriarcal?

Para explicar qué es el pacto patriarcal; primero partamos de lo que es el patriarcado. Heidi Hartrnann, economista y feminista, lo define como "un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tienen una base material y que, si bien son jerárquicas, establecen o crean una interdependencia y solidaridad entre los hombres que les permite dominar a las mujeres".

En este sentido, se puede situar, la relación entre políticos que se apoyan entre sí mismos para seguir en el poder.

En redes sociales, mujeres también han explicando qué es el pacto patriarcal. Aleida Herández, investigadora de la UNAM en el CEIICH señala que romper el pacto es:

-Que un hombre deje de justificar a un hombre violento.

-Que un hombre no ría o participe del acoso que ejerce de otro hombre

-Que un hombre rompa con silencios cómplices de delitos de otro hombre

-Que un hombre con poder evite que un hombre violento y machista llegue al poder

Romper el Pacto es:

También, Celía Amorós escribe en su artículo Notas para una teoría nominalista del patriarcado hace una reflexión del patriarcado, el cual ha posicionado a las mujeres como objeto, desde el correlato de la mirada totalizadora de quienes han estado en posición de sujeto, quienes miran y nombran. Es por ello, que a través del feministo, se da un paso de nosotras-objeto a nosotras sujeto.

Amorós cita a Cristina Molian quien pone de manifiesto que el patriarcado también puede ser considerado un sistema de adjudicación de espacios. En el caso que se ha referido, sitúa al juez como instancia institucional, quien no sanciona a los varones por agresiones a las mujeres.





Es por esta razón que se le pide a López Obrador que rompa el pacto con Félix Salgado Macedonio y voltée la mirada hacia las mujeres que lo han denunciado por abuso sexual.

Entonces, en palabra de la ilustradora, Sofía Weidner, el pacto patriarcal es entonces el reconocimiento inmediato de un hombre con otro hombre, interactuando con un idioma privilegiado y desconociendo la empatía por la mujer