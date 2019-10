Así es como vive su ansiedad Billie Eilish

Billie Eilish, una estrella adolescente del pop, va al psicólogo no tanto para escuchar sus consejos sino para que alguien la escuche.

A sus 16 años de edad aún va al pediatra, "es raro, hay una sala de espera llena de niños de cuatro años y luego está Billie", comentó su madre Maggie Baird, quienes ha educado sus hijos en casa en lugar de llevarlos al colegio.





Aún su madre tiene que regañarla para limpiar su habitación. Billie cree que llegar a los 27 años ya es ser demasiado vieja.

En una entrevista dada a Rolling Stone, la actriz Maggie Baird dijo que su hija siempre ha sufrido ansiedad, es por este padecimiento que sus seguidores se sienten identificados con ella.

Desde sus conciertos, Billie alcanza a ver a sus fans con heridas, la auto lesión en los adolescentes es una manera de lidiar con un problema mental, como la ansiedad.





Desde el escenario se escucha decir a Elilish: "A veces veo en mis conciertos a chicas con heridas en sus brazos y me parte el corazón. He dicho a algunas de ellas: Trátate bien porque sé de qué va eso. He estado en esa situación".

En esta etapa de angustias y complejos, Billie Eilish participó en la serie de Netflix "Por trece razones", cantando Lovely a duó con Kahlid, otra estrella de la Generación Z.





Watch the vertical video for "all the good girls go to hell" in the #BillieEilishExperience on @Spotify. https://t.co/izqcGm907J pic.twitter.com/GDdviNbKVJ — billie eilish (@billieeilish) October 23, 2019

Billie reta a la música "estereotipada"

Billie Eilish ha declaro que las mujeres han sido manipuladas por la industria estereotipada.





"Ha habido un mundo entero de jóvenes, especialmente artistas femeninas, y cada artista (no solo joven) ha sido utilizada y manipulada por la etiqueta de la industria estereotipada".

Su terquedad le ha permitido mantener su etilo y sobre todo su equipo, quien le ha ayudado a mantener su propio estilo.





Billie's WHERE DO WE GO? WORLD TOUR goes on sale tomorrow. Visit https://t.co/NJ4l6oCRP3 for ticket links. pic.twitter.com/KriWxW1RCU — billie eilish (@billieeilish) October 4, 2019

"Creo que eso podría deberse a que siempre he sido el tipo de persona que sabe qué carajo quiere, y si es no es lo que quiero no lo voy hacer".

Esta originalidad de la artista le ha permitido que su música no se enfrasque. Su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Se ha transmitido más de 2 mil millones de veces.

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish quien fue nombrada Adolescente del Año por la revista Rolling Stone anunció su gira mundial 2020 Where Do We Go? con la que llegará a México el próximo 25 de mayo en la Arena VFG y el 27 estará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.