Así enamoran e insisten a mujer en Facebook los "roba corazones" nigerianos

Las historias sobre estafas han acaparado la atención mediática, a raíz del documental "El estafador de Tinder" que se estrenó en Netflix el 1 de febrero. Sin embargo, el enamorar, insistir y estafar no es nuevo. Desde 2018 se reveló una red de nigerianos que se dedican a buscar a mujeres , en su mayoría solteras, para después estafarlas.

El patrón de seducción de estos estafadores es parecido, se presentan con una profesión aspiracional como un banquero, un médico, un ingeniero o un militar en un submarino. El escenario que construyen es desolador, "¡estoy solo!", dicen. Esto atrapa al instinto salvador de muchas mujeres, donde creemos que nuestro amor vamos a rescatarlos. Todo es mentira.

En textos publicados en La Silla Rota, María Teresa Priego cuenta sobre esta estafa, la columnista conversó con diversas mujeres que fueron víctimas de estos "rompe corazones" nigerianos que a las pocas semanas o meses ya se sentían las almas gemelas de sus víctimas, les hacían la promesa del amor romántico.

"Un hombre que había sufrido mucho, un ´corazón solitario´, especie de ave Fénix al cual el amor ("tu amor") haría resurgir de sus cenizas", escribe Teresa Priego.

Lee: Redes Sociales: la promesa de amor y la estafa nigeriana

Anuncio de advertencia: "No se deje engañar por mentirosos y estafadores usando fotos de soldados reales"

LAS PROMESAS

Estos estafadores prometen amor eterno a las mujeres, dicen que se casaran con ellas, incluso tendrán hijos, lo que buscan va en serio y no es un juego. ¿Les suena familiar? Cuando sienten que la situación ya está segura, les piden dinero porque están en una situación complicada.

Algunas dudaron del cómo se estaba dando la relación, "demasiado bueno para ser cierto. Mucha insistencia", comentó una de las entrevistadas a Tere Priego. Las que dudaron decidieron investigar y cayeron en una página de denuncias de estos sujetos, lo que denunciaban eran las fotografías robadas con las que se presentaban estos estafadores.

"No es un estafador, es una foto robada de una persona inocente"

"Cuando me di cuenta de que aquello era una estafa, de que él no era un estadounidense guapo, cirujano, que vivía en Israel, sino un estafador nigeriano, en vez de hundirme, me cabreé", cuenta otra de las víctimas al diario El Mundo.

Lee: Esto es lo que han recaudado las víctimas del "estafador de Tinder"

No todas las mujeres han querido denunciar, sobre todo en España ya que algunas eran casadas y debían evidenciar que estaban hablando con otra persona y otras se sentían avergonzadas de que habían dado dinero.

Una de las mujeres víctimas de esta red de estafadores intenta alertar a otras mujeres, "Yo les decía: 'Pero, ¡que no es Fernando, el apuesto cirujano que tú crees! ¡Que es un nigeriano feo y gordo! ¡Que es un timo!".

EL GANCHO

Lo que seducía a estas mujeres es que eran personas muy educadas, no comenzaban con la pregunta "de qué tamaño son tus tetas" si no que cordiales y se mostraban vulnerables y solitarios.

La estrategia para estafar era parecida, necesitaban dinero de forma urgente, ya sea porque sus tarjetas se habían bloqueado, iban a ser hospitalizados o porque ellos habían sido estafados y necesitaban una transferencia. Algunas de las mujeres, con la promesa del amor eterno, enviaron el dinero. Sin embargo, hubo otras que dudaron y dijeron que no, al negarse fueron atacadas con insultos, y dejaron de escribirles.

Lee: Las redes sociales y la estafa "amorosa"

¿HAN SIDO CAPTURADOS?

En noviembre del 2019 se notificó que 10 personas en Oklahoma, Nueva York, California y Texas habían sido acusadas por estafar a mujeres ubicadas en todo el país.

De las personas acusadas, cinco fueron arrestadas en Norman, Oklahoma, una en Brooklyn, Nueva York y otra en Long Beach, California. Tres de los sospechosos siguen prófugos.

La mayoría de los sospechosos eran nigerianos, comenzaban con una relación en línea, decían que eran ciudadanos estadounidenses y que trabajaban en el extrajero, operaban en redes socials y hacían uso de fotografías robadas.

Pese a que diversas mujeres se han encargado de visibilizar esta situación, hay algunas que siguen creyendo que los amores que conocieron existen.