Arrecian protestas contra Salgado y feminicidios en Palacio Nacional

Feministas proyectan frente a Palacio Nacional las demandas que le han hecho al gobierno que se dice llamar "La Cuarta Transformación". Con las demandas: "México feminicida", "Aborto legal ya" y "Un violador no será gobernador", intervienen el recinto histórico a un día de la marcha del Día Internacional de la Mujer.

Las proyecciones se suman a las intervenciones de las mujeres, en la que pintaron sobre las vallas los nombres de las víctimas de feminicidio. La instalación de éstas "son para protección de las propias mujeres", afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Así de poderoso... gracias mujeres ?? pic.twitter.com/THS16fRb0P — Ixchel Cisneros Soltero (@Chelawuera) March 8, 2021

Lee: Pintan en valla de Palacio Nacional nombres de víctimas de feminicidio

Las mujeres en respuesta a estas vallas, desde el sábado 06 de marzo se dieron cita para intervenir los muros y colocar los nombres de las víctimas de feminicidio. El domingo por la mañana, el colectivo Abogadas con Glitter invitaron a las mujeres a llenar el muro de flores.

Con el hashtag #SomosTodas las mujeres han participado en la pinta de las vallas que pretenden proteger los recintos históricos, lo que ha dado el mensaje de temor y censura.

Durante las intervenciones también estuvieron la sonidera Lupita Lacigarrita con la colectiva y Dj Cucharachita, quienes también el 8M acompañaran las protestas con su música.

Bbs mañana en algún momento entre las 4pm y las 8pm voy a tocar un set deli en la antimonumenta junto con todxs las reinotas de @chingonasound ?? hay rodada por toda la ciudad y el punto de concentración es ahí. #8M2021 — Dj Cucarachita (@farahablante) March 7, 2021

Dentro de las protestas, también se suma la intervención de calles, en las que se suple el nombre que tiene por el de una mujer.

FEMINICIDOS

Las feministas quieren hacer visible los nombres de las mujeres que se suman a la cifra de la ONU, en la que son asesinadas por razón de género 11 mujeres.

"Las mujeres trans son parte de mi lucha", en el muro de Palacio Nacional. pic.twitter.com/Ud4XurOKIH — Ytzel Maya (@ytzmaya) March 7, 2021

Los nombres de Lesvy, Pamela, Victoria, Fatima Quintana, Delcia, Ivonne, Pilar, Fátima Cecilia, Ingrid Escamilla, Paola Buenrostro, Ana Cristina, Fernanada, Margarita, Soledad, Wendy, Estefani, Ana Brenda, Silvia, María Elena, Marichuy, Digna Ochoa, Mariana Lima, Karla Ponti, Valeria, Vanessa, entre otros, están registradas en las vallas.

Lee: Consignas feministas para este 8M

Por fin habita la belleza en Palacio Nacional y de ahí no las podrán quitar . pic.twitter.com/fxMLnf4Lp3 — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) March 7, 2021

"No olviden sus nombres por favor", piden las feministas.

Además, en redes sociales, mujeres feministas han publicado las fotos en sus muros a modo de protesta y como un mensaje para el "Estado Opresor y Patriarcal". Tras la petición de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio como gobernador del Estado de Guerrero.

"NO SE COLOCARON POR MIEDO"

"Las vallas metálicas que se pusieron son para la protección de las mismas mujeres, porque el otro día varias mujeres salieron lesionadas y quemadas por las mismas manifestantes que lamentablemente, por una falta de sororidad, atacaban a las policías y entre ellas mismas", sostuvo Sánchez Cordero, en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

También, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la valla metálica alrededor de Palacio Nacional no se colocó por miedo, sino para prevenir enfrentamientos entre las manifestantes que protestarán el lunes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y las fuerzas de seguridad.

Lee: Acoso en escuelas sigue: mujeres señalan a alumnos, profesores...





"Que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso que se estén poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es porque no haya provocación".





En las vallas que se instalaron en monumentos emblemáticos del centro de la Ciudad de México, como Bellas Artes, también fueron intervenidos por grupos feministas, con los nombres de la víctimas.





Este año, durante la marcha se prevé que se protestará contra la violencia desenfrenada contra las mujeres y el apoyo del Presidente al candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado, acusado de violación.

SOBRE LA MARCHA

Colectivos feministas y organizaciones sociales convocaron a una marcha el próximo 8 de marzo como parte de la lucha contra la violencia que se ejerce contra ellas y para denunciar la omisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir esta situación.

La marcha del lunes 8 de marzo iniciará a las 16:00 horas del Monumento a la Revolución, rumbo al Zócalo capitalino, en donde se van a sumar otras manifestaciones. Los colectivos feministas convocaron a las asistentes a llegar a las 15:30 horas.