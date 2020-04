Arantxa Colchero, brilla por sí misma, más allá de López-Gatell

La investigadora Arantxa Colchero Aragonés pidió a la revista Eme-Equis aclarar que se había separado del subsecretario de Salud Hugo López Gatell; ya que se había publicado un reportaje sobre la familia del subsecretario donde la mencionaban a ella.

Aunque ahora es menos evidente que las mujeres cobren visibilidad por sus esposos. Arantxa Colchero llegó a los medios por la cobertura mediática que ha tenido el subsecretario. Sin embargo, ella tiene su propia historia y trayecto en el campo de la ciencia.

La petición la hizo a través de un mail, donde la investigadora, quien obtuvo el grado de doctora por la Universidad de John Hopkins pidió hacer la aclaración:

"Con respecto a la historia que en su prestigiada revista se publicó el miércoles 22 de abril sobre la familia López-Gatell, deseo aclarar, por respeto a sus lectores, que yo estoy separada del actual Subsecretario de Salud desde hace un año", escribió.





Sin embargo, la investigadora tiene su propia historia, su labor ha sido de gran impacto para el campo de la nutrición.

En un artículo publicado ya por este espacio, señalamos que participó en un estudio integral donde analizó los efectos inmediatos al impuesto de las bebidas azucaradas en 2014.

Después de este mail, la revista quiso verificar que el correo había sido enviado por ella. Y desde su mail corporativo confirmó que sí lo era.

Líneas de investigación de Colchero

La investigadora Arantaxa Cochero, nivel II del SNI, una categoría que requiere de un gran trabajo de publicación y participación académica, ha tenido una participación activa en el campo de la ciencia.

Sus líneas de investigación son:

-Economía de la nutrición: cómo el entorno alimentario (precios, asequibilidad, disponibilidad) ha favorecido la epidemia de obesidad en países menos desarrollados.

-Diseño y evaluación de impacto de estrategias estructurales para prevenir y reducir obesidad como políticas fiscales y etiquetado frontal.

-Diseño y evaluación de impacto de intervenciones de prevención y tratamiento en poblaciones de alto riesgo de contraer VIH/SIDA, particularmente en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans.

-Estudios de eficiencia técnica en la provisión de servicios de salud y factores asociados.

En Google Academic podemos encontrar diversos artículos académicos en los que ha participado como:

-Severe Respiratory Disease Concurrent with the Circulation of H1N1 Influenza / Enfermedad respiratoria severa concurrente con la circulación de la influenza H1N1

-Beverage purchases from stores in Mexico under the excise tax on sugar sweetened beverages: observational study / Compras de bebidas en tiendas en México bajo el impuesto especial sobre bebidas azucaradas: estudio observacional

Si quieres revisar sus publicaciones, puedes verlas en esta liga.

