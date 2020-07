Aprueban eliminar financiamiento público a concursos de belleza

"Te piden destacada belleza de rostro y cuerpo, cierta edad, no tener relación sentimental, no estar casada, no tener hijos, no haber estado embarazada, y esto atenta contra los derechos humanos de las mujeres y promocionan los estereotipos naturalizándolos en nuestra sociedad". Así enlistó la diputada perredista Frida Esparza, las contradicciones de un concurso de belleza; por lo cual propuso una iniciativa que comprende tres modificaciones principales a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

El dictamen ya fue aprobado en la comisión de igualdad y género; y propone dejar sin financiamiento público los concursos de belleza por promover la violencia simbólica "entendiendo esta como la que a través de patrones de imágenes reproduce mensajes de dominación, discriminación y desigualdad, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".

En videoconferencia, la legisladora zacatecana explicó que el dictamen prohíbe "la naturalización de mensajes y estereotipos que impiden que se identifique la violencia simbólica; y aquí se incluyen certámenes y concursos de belleza que utilizan la apariencia física de las mujeres con base en estereotipos sexistas", dijo; y agregó que por esta razón "el Estado mexicano no asigne recursos públicos por publicidad o subsidios a la realización de estos por ser contradictorio a la defensa de las mismas".

Y ejemplificó que en Jalisco se destinaron cuatro mdp para la alerta por violencia de género, mismo que registro un subejercicio; mientras que se destinó el doble de recursos para certámenes de belleza en cinco municipios. También precisó que la iniciativa no prohíbe los certámenes de belleza ni limita la participación de las mujeres, sino que enfatiza que el Estado, al estar obligado a atacar la violencia contra la mujer en todas sus formas, no puede ni debe financiarlos.

Usted desconoce el tema, diputada: Lupita Jones

En los últimos dos días el tema ha cobrado relevancia y se ha vuelto polémico, por lo que en su cuenta de la red social Facebook, respondió la exMiss Universo Mexicana, Lupita Jones.

Pretender tipificar a estas plataformas como violencia simbólica me parece errado y sin sustento ¿cómo se puede considerar violencia a la mujer al capacitarla, entrenarla, formarla y fortalecerla en su interior y exterior? Enseñarle a cultivar su autoestima, la confianza en ella misma, su seguridad, proveerle de oportunidades laborales... ¿En dónde está la violencia? Creo, diputada Esparza, que no es posible legislar desde el desconocimiento y los prejuicios personales

La también empresaria agregó que los concursos como Miss Universo y Mexicana Universal no violentan los derechos humanos ni limitan el desarrollo de las personas; y advirtió que son una promoción de oportunidad turística en todo el país y el mundo, por lo que recordó que en 1989 (cuando el huracán Gilberto dañó Cancún, Quintana Roo) se realizó ahí el certamen Miss Universo para repuntar el turismo.

Jones expuso también que México, al ser sede del concurso, ha sido fuente de empleo para muchas personas y ejemplificó: fotógrafos, diseñadores, maquillistas, estilistas, nutriólogos, coreógrafos, coaches, entre otros.

Diputada Márquez, estoy de acuerdo en la importancia de legislar a favor de la mujer y su derecho a una vida libre de violencia, erradicar los crímenes... y acabar con tanta impunidad... Criminalizando a la belleza no es la manera de lograrlo, no es posible legislar desde el desconocimiento y prejuicios personales, los concursos no violentan, sino que empoderan

(María José Pardo)