"Aprender a patinar en zona de guerra": documental sobre niñas en Afganistán

El regreso de los talibanes en Afganistán ha conmocionado al mundo entero, miles de personas huyen del país y piden ayuda internacional, pues el régimen Islámico ultraconservador retomó fuerza y recuperó territorio.

Las mujeres se encuentran entre uno de los grupos más vulnerables ante dicha situación, sin embargo esta crisis internacional ya se vivía desde años antes. El documental Aprender a patinar en una zona de guerra (si eres una niña), refleja la vida de las niñas en Kabul, Afganistán. Si quiere conocer cómo se es una niña en una zona de guerra o saber más sobre Afganistán te contamos de esta producción.

Learning to Skateboard in a Warzone (Carol Dysinger y Elena Andreicheva) se lleva el Oscar a Mejor Corto Documental.#ElDestapeOscar #Oscars2020 #Oscars pic.twitter.com/JElROhPEwj — El Destape (@eldestapeweb) February 10, 2020

En un país donde a las niñas no se les permite andar en bicicleta pero no existe una regla religiosa en contra de las patinetas, la directora Carol Dysinger refleja la vida de niñas y adolescentes en Afganistán, quienes también comparten fragmentos de su vida en voz propia. "Las chicas de Afganistán son las personas más fuertes y dulces que he conocido. Fue maravilloso hacer una película en un lugar donde encontraban su libertad para moverse, aprender y defenderse", dijo Dysinger en entrevista para medios internacionales.

El documental cuenta la historia de la escuela Skateistan, donde niñas y adolescentes de barrios empobrecidos de la capital afgana, Kabul, tienen acceso a la educación, y logran aprender a leer y a escribir.

Con un equipo de filmación principalmente compuesto por mujeres afganas y dirigido por la cineasta Dysinger, el documental refleja la opresión masculina del régimen talibán en contra de la mujer y las violaciones a sus derechos humanos, como el matrimonio infantil y la prohibición al acceso de la educación.

"Quería hacer una película que mostrará Skateistan, pero también la libertad que las niñas pueden encontrar ahí", sostuvo la directora.

En una de las primera escenas del documental una niña habla sobre el coraje y define a la valentía como ir a la escuela y estudiar, porque las normas culturales y religiosas de Afganistán no les permiten acceso a la educación después de los ocho años o participar en algún deporte.

Skateistan se convirtió en una iniciativa multinacional enfocada en reclutar a niñas de vecindarios empobrecidos, con un programa que consiste en tres horas diarias de instrucción educativa, con el fin de prepararlas para tener acceso a matricularse en una escuela pública.

El documental fue el ganador a Mejor Corto Documental en los premios Oscar 2020.

Con información de NYU y LIFETIME

asl