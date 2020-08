Ante críticas por machista, Samuel García cambia... sólo el discurso

Luego del reproche que en redes sociales le hicieron al senador Samuel García (MC) por los comentarios machistas con los que se dirigió a su esposa, éste dijo que pedirá ayuda especializada y prometió cambiar su discurso.

En un video que compartió en sus redes sociales, el legislador por Nuevo León lamentó que en el cumpleaños de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, le hayan llegado más mensajes aludiendo a su comportamiento que de felicitaciones.

Y es que ayer por la noche, en la cuenta de Instagram de Mariana Rodríguez, ella compartió una transmisión en vivo donde se les vio a los dos conversar y cenar a distancia, pues ella fue diagnosticada con covid-19 el fin de semana.

Durante la cena, ella se sentó con una de sus piernas dobladas, que se alcanzó a ver en el video, y él le pidió que bajara la pierna.

"Me casé contigo pa´ mí, no pa´ que andes enseñando", le dijo el legislador en la transmisión.

"Mariana, una disculpa. Una disculpa hoy en tu cumpleaños 25. Me duele mucho que por una frase muy estúpida de ayer en un live en Instagram, hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones; te lleguen tantos de reproche, de indignación, de mujeres que están muy molestas conmigo", dijo en su video de aclaración.

"Mil actos de amor se derrumban con una frase estúpida", dice en su video. Y justifica que su comentario, una broma que reconoce que es machista, es parte de las telarañas que trae en su cabeza, "nadie me enseñó a ser feminista", señaló en su disculpa.

En sus redes sociales, Mariana Rodríguez le refrendó su cariño al senador y aseguró que los comentarios no se justifican, pero "de todo se aprende y me da gusto que lo reconozcas y que no lo repitas".

"Me quedo con todo lo bonito que me ha hecho Samuel estos últimos días. Ha estado al pie del cañón apoyándome durante este virus. Fue un error y le tocó aprender públicamente, no lo justifico, pero sí sé que tengo un tipazo", expresó ella.

A sus compañeras de partido, García Sepúlveda les pidió una disculpa. "Sé que las metí en broncas y de ustedes lo que pido es que me ayuden, ustedes son expertas, son mis aliadas en estos temas".

"Hacen talleres, cursos diarios, invítenme, acéptenme porque quiero aprender; ya me cansé de este tipo de fallos y errores de una cultura patriarcal machista que no se cómo agarré, pero estoy convencido que quiero ya sacar", aseguró.

Y es que legisladoras, como la diputada federal Martha Tagle, repudiaron lo dicho por el senador, incluso, pidieron a sus seguidores que le pidieran cuentas a él y lo hicieran responder por sus actitudes.

"Como siempre lo he hecho, condeno cualquier manifestación machista que denigre la dignidad de las mujeres. Ningún hombre puede humillar y actuar como dueño de una mujer. Sin embargo, a quien le deben exigir cuentas es a Samuel", escribió Tagle.