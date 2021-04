Andrés Roemer vuelve a ser acusado de acoso sexual en Israel, a donde huyó

El escritor Andrés Roemer, acusado de abuso y acoso sexual, huyó de México tras acusaciones y ahora viven en Tel Aviv, Israel donde volvió a acosar a una mujer de 30 años.

Andres Roemer se reunión con "Emma" en un bar en Tel Aviv, se la presentó una ejecutiva de bienes raíces, quien lo ayudó a comprarse un departamento.

Él le pidió a la ejecutiva que le presentara a una mexicana porque se sentía solo. Así fue como conoció "Emma".

"Emma" contó a Reporte Índigo que no se presentó con su apellido y le dijo que había viajado a Israel para hacer "Alía", palabra utilizada por la comunidad judía que emigra a ese país para retornar a su "tierra prometida".

A ella le pareció raro que ingresara con tanta facilidad en medio de a pandemia ya que no se le permite acceso a extranjeros a menos de que sean casos excepcionales. Él le presumió que ha hecho varias cosas en Israel, incluso hay una calle con su nombre.

VOLVIÓ A ACOSAR

Andrés y Emma se reunieron en el Bar 51, donde ella hizo la reservación en la barra para que no se entendiera como una cita. Sin embargo, al poco tiempo ella se sintió acosada.

Ella cuenta que en la conversación, él intentó tomarla de la mano varias veces y le decía de forma reiterada que era bellísima y nunca la hubiera dejado ir como su exnovio.

Además, aplicó su patrón de abuso, ofrecerle trabajo. Le ofreció a "Emma" trabajar en un proyecto sobre Frida Kahlo donde varias personas invertirían dinero. También le mostró fotos de su casa en la colonia Roma, a donde la invitó.

De acuerdo con testimonio, el patrón de Roemer para abusar de las mujeres es buscarlas, ofrecerles proyectos u ofertas laborales y engañarlas para llevarlas a su casa en la Colonia Roma. Dentro de su casa, a algunas las privó de su libertad para violarlas; mientras que otras consiguieron escapar, no sin antes sufrir violencia física, sexual y psicológica.

Tras varios rechazos por parte ella. Andrés le dijo "bueno, ya que no te puedo tener para mí, me gustarías para mi hijo. Mi hijo es muy inteligente, creo que serías fenomenal para él ya que no puedes ser mía", lo que la hizo sentir denigrada.

Fue una de sus amigas mexicanas quien le advirtió con quién estaba hablando, en México lo estaban buscando por abuso sexual.

DENUNCIAS CONTRA ROEMER

La bailarina Itzel Schnaas fue quien destapo el caso de hostigamiento y abuso sexual de Andrés Roemer en redes sociales, posteriormente mujeres que permanecieron en el anonimato decidieron alzar la voz. Actualmente, el escritor Roemer cuenta con al menos 10 denuncias por abuso sexual y 60 acusaciones.

"Conocí al doctor Andrés Roemer en el Festival Ciudad de las Ideas, noviembre 2019. Le hablé de mi trabajo con entusiasmo pensando que podría ser lindo programar algunos de los proyectos escénicos de los que formó parte en la siguiente emisión del mismo Festival", contó Itzel Schnaas en un video compartido en Youtube donde denuncia el abuso sexual que vivió por parte del escritor y diplomático mexicano Andrés Roemer.

Itzel había sido citada para presentar su proyecto en un restaurante de la colonia Roma por el diplomático, pero un par de horas antes, él cambió el lugar de la cita a su hogar. Ella llegó en su motocicleta. "Traté de presentar el proyecto mientras escuchaba bromas, piropos y cumplidos. Me negué a los tragos y alcoholes de cortesía. No había alcohol, pero no pude evitar los incómodos comentarios de lo sexy que puede volverse una mujer en moto ante los ojos de cualquier pendejo", contó la bailarina.

"Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. No supe qué hacer", relata Schnaas. El encuentro concluyó cuando el diplomático colocó unos miles de pesos frente a ella diciendo: "A nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado", afirma la bailarina.

Itzel Schnaas denunció el hostigamiento y abuso sexual en la Unidad de Género de Grupo Salinas. Fue sometida a un proceso de investigación y la misma unidad convocó a MeTooMx y Periodistas Unidas Mexicanas para ampliar la investigación.

PROTESTAS 8 DE MARZO

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, feministas protestaron a las afueras del domicilio de Roemer, quien cuenta con al menos 60 señalamientos en su contra por abuso sexual.

#ALMOMENTO | Policías de @SSC_CDMX resguardan la vivienda de Andrés Roemer, luego de que mujeres lograran retirar las vallas que protegían la fachada de la casa en la Colonia Roma, #CDMX

Ya son 61 la denuncias por #ViolenciaSexual en su contra



— Azucena Uresti (@azucenau) March 9, 2021

Ante tal caso su esposa dijo sentirse amenazada. A través de su hilo de twitter, Pamela Cortes-Roemer señaló que las denuncias presentadas contra su esposo han resultado sumamente dolorosas para ella. Asimismo, expresó su deseo de que los casos se resuelvan con estricto apego a la ley.

SALIDA DE TV AZTECA

De forma repentina, Tv Azteca dejó de transmitir su programa "De cabeza con Andrés Roemer".

El canal, perteneciente a TV Azteca, no informó la razón del repentino cambio en la programación.

La supuesta salida de Roemer de TV Azteca también fue señalada por la conductora de Ventaneando, Paty Chapoy.

La periodista de espectáculos compartió un tuit sobre la detención de Eduardo Ojeda, acusado de haber violado a la actriz Daniela Berriel.

11 ACADÉMICOS RENUNCIAN A PROYECTO DE SALINAS PLIEGO

Ante la polémica por denuncias de abuso sexual en contra de Andrés Roemer, el dueño de Grupo Salinas dijo que no cedería a "chantajes y mentiras". 11 académicos renunciaron a La Ciudad de las Ideas (CDI), proyecto educativo de Ricardo Salinas Pleigo del que estaba a cargo Andrés Roemer, escritor y diplomático investigado por la fiscalía de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), por el delito de abuso sexual.





