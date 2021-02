“Amo ser poliamorosa, pero me he encontrado con estos problemas”

Ser poliamoroso no significa que debas tener sexo todo el tiempo ni con todas tus parejas. Incluso, el declararte como tal no implica que debas de estar constantemente en una relación. Puedes ser poliamoroso y no tener ni un vínculo erótico-afectivo con alguien.

Partiendo de lo dicho, retomamos una de las preguntas hechas por una de los lectoras de Slate comparte que le encanta su vida sexual; sin embargo ha tenido algunos problemas.

La consultante expresa:

“Soy una mujer pansexual con múltiples parejas (una mujer y algunos hombres) con una pregunta relativamente sencilla. He sido poli durante aproximadamente un año, y ha sido MARAVILLOSO para mi deseo y disfrute sexual, he aprendido mucho sobre mi cuerpo y estoy teniendo más relaciones sexuales que nunca”.

“El problema, con todo ese sexo, ha sido el dolor que he sentido. El sexo no me hace daño de forma aislada, pero después de tres o cuatro días seguidos en los que tengo sexo con penetración, necesito dos o más días libres para recuperarme, lo que realmente no funciona con mi horario poliamoroso. Sé que estoy teniendo mucho sexo, pero considerando que he estado usando lubricante y ninguna de mis parejas es rudo conmigo (aunque algunos de los hombres están bastante bien dotados), me sorprende la permanencia del dolor.

La respuesta de Stoya y Rich:

Lo que le responden tanto Stoya y Rich es que lo invitan a vivir su sexualidad más allá de la penetración.

“Una de las cosas interesantes de salir de la heteronormatividad tradicional es que no tienes que seguir el guión del sexo heteronormativo. Tu cuerpo te dice que tiene limitaciones: escucha a tu cuerpo”.

“El sexo no tiene por qué implicar la penetración todo el tiempo. Puedes practicar sexo oral, estimulación digital y, si te gusta, sexo anal. Puede tener interacciones sexuales en las que se concentre completamente en el placer de su pareja. Mézclalo para darle un respiro a tus genitales”, dice en la entrada de Slate.

Incluso, la invitan a controlar sus orgasmos, señalan que el proceso con vagina implica contracciones musculares cuando esto ocurre, esto ocurre alrededor de un objeto penetrante ya sea dedos o pene, puede causar dolor cuando hay varios orgasmos en una sesión.

Una de las sugerencias que le hacen es intentar las dinámicas de dominación y sumisión. Incluso llevar una planeación de sus relaciones y si sabe que necesita algunos días libres, considerarlo para llevar sus citas.