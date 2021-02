AMLO quita dinero a mujeres y “no toca un pelo” de obras 4T, critican

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido hacer recortes a los programas destinados a la prevención de la violencia de género pero “no toca ni un pelo a sus programas”, dijo en entrevista la diputada Matha Tagle, lo que le parece gravísimo.

En la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto, del 14 de julio del 2020 se aprobó el recorte del 75% al presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres ) con 13 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones.

El presupuesto destinado para mujeres, niñas y la igualdad de género, donde entra Inmujeres, corresponde al Anexo 13 (Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres) del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). "El presupuesto destinado a este apartado no abarca ni al dos por ciento del presupuesto", detalló para La Cadera de Eva, la diputada Tagle.

“Los recursos destinados para mujeres abarcan el dos por ciento del presupuesto”

Nadime Gasman, directora de Inmujeres

Al respecto, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) dijo en entrevista que le parece grave ignorar y pasar por alto la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala en su artículo 58 que: “no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres”. “No obstante se realizó una votación, cabe decir después de ya haber detenido el presupuesto correspondiente desde hace meses”, dijo Figueroa.

Lee: Recorte de presupuesto en estados con más feminicidios

“Los recursos destinados a los programas para mujeres son bien chiquitos, el anexo 13 no es ni el dos por ciento del presupuesto, es poquitito el recurso, dicen que habrá austeridad por atender la emergencia sanitaria. Sin embargo, hay programas a los que el presidente no les tocará ni un pelo, al contrario les está metiendo como son sus obras insgine”, señaló la diputada Tagle.

“Ojalá Inmujeres haya apartado para la renta”

Aunque desde el 24 de abril le habían notificado que debía reducir sus gastos operativos y quedaban suspendidos los programas o debía hacer revisiones, hasta ahorita se juntan en Gobernación para dar a conocer el recorte de gastos operativos comentó Tagle.

Los gatos operativos abarca el costo del teléfono, luz, internet, renta, computadoras. “Se quedarán sin nada, no tendrán para comprar papel, tintas, nada, ojalá hayan apartado para la renta”, dijo la diputada.

De acuerdo con Wendy Figueroa, en los últimos meses de este 2020 han sido testigos de las acciones y declaraciones que se dirigen a desacreditar y adelgazar a los organismos institucionales y programas que protegen derechos humanos, ejemplos son varios, entre ellos: las Casas de la Mujer Indígena (Camis), las Alertas de Violencia de Género (AVG) y la reducción de Inmujeres.

Lee: "Me dice que si me golpea es por mi culpa". ¡Llama al 911!

“Me parece una total incongruencia que el 14 de julio la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero en nota informativa rectifica, porque hay evidencias del recorte que se pretendía hacer a las AVG mediante oficios firmados por la recién extitular de la CONAVIM, que no habrá recortes a los programas de atención a violencia contra mujeres. Sin embargo un día después, INMUJERES autorizó una reducción del 75% de su presupuesto”, señaló Figueroa.

"La muerte de 10 mujeres al día debería ser también una emergencia”

Lee: Aumentan feminicidios con extrema violencia

En México asesinan a diario a 10 mujeres en el país, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En conferencia de prensa, el 14 de julio se le cuestionó al presidente López Obrador sobre los recortes a los programas de Alerta de Género, a lo que respondió que “no se están abandonando a las mujeres, las estamos protegiendo”, días después se anuncia el recorte a Inmujeres.

Hoy @IsobelYeung y yo preguntamos al presidente @lopezobrador_ sobre feminicidios en México, el asesinato de 5 mujeres en Nicolás Romero y los recortes al presupuesto de la alerta de genero. Nos respondió que en México se respeta los derechos humanos. pic.twitter.com/fEeP4eomB7 — ?????????????????????? (@Andalalucha) July 14, 2020

El mismo día, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaria de Gobernación (Segob) anunció que los presupuestos asignados a los programas de derechos humanos y atención a las violencias contra mujeres y niños serán respetados.

Lo que se observa son discursos incongruentes ante lo que Figueroa exige acciones. “Los índices de violencias contra la mujeres en nuestro país no requiere el adelgazamiento del Estado ni la reducción de su capacidad de cumplimiento de sus obligaciones cómo está sucediendo con las acciones implementadas por el actual gobierno lo cual trasgrede los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes en todas sus diversidades”.

“Es increíble que no se den cuenta que en México asesinan a mujeres diariamente y eso debería tener el mismo nivel de preocupación que el coronavirus, así como tenemos un Gatell hablando todos los días, deberíamos tener a alguien que esté dando informes sobre las acciones de género que se están tomando. Necesitamos que se le nombre como emergencia a la violencia contra las mujeres porque es más letal que la epidemia”, enfatiza Tagle.

Recortan presupuesto a mujeres y lanzan programa de masculinidades

Parte de la estrategia de la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, está el lanzamiento del programa "Masculinidades Alternativas Libres de Violencia", lo que demuestra un desconocimiento de las leyes, señaló Patricia Olamendi, abogada y promotora de los derechos humanos,

"Mientras no tengamos un programa contra la violencia hacia las mujeres, no sabemos realmente qué es lo que quiere hacer el gobierno. Por un lado están las leyes que manda tan diversas políticas públicas y por otro lado están las ocurrencias de gobernación de campañas que no funcionan y se le olvida a la secretaria que la violencia contra las mujeres es un delito; por lo tanto, los tratamientos o los programas dirigidos a los hombres violentos lo tienen que hacer las áreas de reinserción social que se encuentran en la Secretaría de Seguridad".

Olamendi señaló que sería conveniente conocer las prioridades del gobierno. " Ya que después de haber eliminado los presupuestos para atender las alertas de género, ahora sale con esto de las alianzas con hombres para convencerlos, realmente se ve como ocurrencia lejos de lo que marcan las leyes y los tratados que protegen los derechos de las mujeres", dijo la abogada.