AMLO arremete contra el NYT por Félix Salgado, quien reaparece en foto

En un nuevo día de ataques contra la prensa nacional e internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió por la primera plana del The New York Times del miércoles en la que señalan al mandatario de dar apoyo a Félix Salgado Macedonio, quien sigue en la batalla por ser candidato a la gubernatura de Guerrero.

"¿No sabrá el New York Times que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero? Y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo.

"¿Qué no saben los de los de New York Times que el acusador principal de Félix fue el exprocurador de Guerrero, del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian", dijo en una nueva defensa a favor de Salgado Macedonio, sobre quien pesan diversas acusaciones de abuso sexual.

Agregó que este tipo de situaciones no ocurren sólo en México, sino a nivel mundial, por lo que se dijo en desacuerdo del NYT.

El presidente indicó que los que escriben esos reportajes toman partido, pues dijo que es una campaña.

"¿Por qué no vienen aquí o recopilan lo que hemos dicho sobre este caso aquí?, de que tienen que resolver los ciudadanos de Guerrero, las mujeres y los hombres de Guerrero; de que, si hay una acusación, pues una autoridad tiene que juzgar; que no puede haber linchamientos políticos.

¿QUÉ PUBLICÓ EL NYT?



El periódico The New York Times destacó en su portada de este miércoles la crisis que se viven adentro de Morena por el caso Félix Salgado Macedonio, quien aspira a la candidatura de dicho partido para la gubernatura de Guerrero, en medio d acusaciones de violación y acoso sexual.



El diario reseñó que una de las investigaciones criminales aún está abierta en contra de Salgado Macedonio, que ha disfrutado de semanas de apoyo público del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido al candidato calificando las acusaciones de motivaciones políticas.

Tanto lo defendió, que hace una semana le respondió a la prensa "ya chole", frase que se viralizó con grupos feministas y críticos de la actitud del presidente ante las presiones.

"Si Salgado se convierte en gobernador, legitima y normaliza la violencia sexual contra las mujeres", dijo Paty Olamendi, una de las varias abogadas que representan a Basilea Castañeda., una de las denunciantes de violación en contra del político.

De acuerdo con NYT, la controversia ha provocado una crisis dentro de Morena, y algunos de los aliados más cercanos del presidente han exigido que el presidente retire a Salgado de la lista para la candidatura, incluidos la secretaria general del partido.

En política "todavía tenemos intocables, y da la casualidad de que los intocables son hombres", dijo Lorena Villavicencio, diputada morenista.

"Hay una división" entre el partido y el movimiento de mujeres, dijo Villavicencio. "Estamos hablando de un movimiento que es muy importante, que es disruptivo, que es transformador".

"Han inventado que soy secuestradora": víctima de Salgado +VIDEO

"Me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia, y para la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan", dijo Basilia "N", víctima de abuso sexual de Félix Salgado Macedonio.

Hace cuatro meses, la mujer decidió romper el silencio y denunciar ante medios de comunicación y la Fiscalía General de la República (FGR) que a los 17 años fue víctima de violación por Salgado Macedonio en su hogar, en el municipio de Chilpancingo.

Desde noviembre de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021, el jefe de Estado Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su apoyo a Salgado Macedonio en al menos seis ocasiones y resaltó que político de Guerrero fue el ganador de las preferencias electorales para candidato a gobernador, señalando al movimiento feminista atacar con fines electorales.

Basilia "N" entregó un video a dos agencias de noticias enfocadas en los derechos de las mujeres y perspectiva de género: Cimacnoticias y SemMéxico, para informar el contexto grave de violencia que se ha generado en su entorno.

"Ustedes han inventado que soy secuestradora, inclusive de niños. Da vergüenza hasta dónde militantes y simpatizantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no escuchar la oportunidad de cumplir con los valores que nos comprometimos a defender en el partido", dijo Basilia "N" durante el video.

En 2018, cuando López Obrador ganó la presidencia de México prometió una "cuarta transformación" para crear un México más igualitario, tanto para hombres como mujeres y pintó su victoria como un momento histórico; sin embargo, la violencia generalizada contra las mujeres sigue registrando cifras apabullantes.

"Si Salgado se convierte en gobernador, legitima y normaliza la violencia sexual contra las mujeres", afirmó Patricia Olamendi, una de las varias abogadas que representan Basilia "N".

En 2017, cuando Salgado se unió a Morena, un medio le preguntó sobre su pasado a lo que el político contestó: "Tengo más defectos que virtudes. No me postulo para ser cardenal", y añadió "Soy un mujeriego, un fiestero, un jugador, un borracho".

"Construyan las condiciones para que las mujeres como yo que denuncian, y pedimos justicia, tengamos las condiciones de seguridad para ser escuchadas, para que se haga justicia" exigió Basilia "N".

REAPARECE SALGADO EN PÚBLICO TRAS REGRESAR A LA CONTIENDA

Luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tirara la candidatura de Félix Salgado Macedonio pero le permitiera volver a participar en el proceso de selección de aspirante a la gubernatura de Guerrero, el político señalado por abuso sexual reapareció en público.

Información de Grupo Milenio señala que Salgado se reunió en un restaurante de Acapulco con Salomón Jara Cruz, senador por Oaxaca; el delegado especial de Morena en Guerrero y Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general con funciones de presidente en la entidad.

