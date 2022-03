Amenazan a joven tiktoker con quitarle a su hijos por su aspecto

En redes sociales, una joven madre que se pinta la cejas con dos rectángulos como forma de cuestionar los estereotipas de género como es el de la belleza, la han amenazado de quitarle a sus dos hijos.

Ella es Sammie-Jo Hailford, una joven originaria de Grimsby, Inglaterra, que se ha vuelto famosa en TikTok debido a su manera de protestar contra los estereotipos de belleza. Tiene 27 años y es madre de cuatro pequeños.

El objetivo de Sammie-Jo Hailford era cuestionar los estándares de belleza que se le imponen a las mujeres. Sin embargo, los usuarios se han atrevido a cuestionar su maternidad. Sí, así como lo lees.

TIK TOKER ES ATACADA EN REDES SOCIALES

A raíz de sus performance en videos de TikTok que simplemente buscan cuestionar los estándares de maternidad, la han calificado de "mala madre".

Las amenazas llegaron a tal grado que pidieron a servicios sociales que investigaran el caso.

"La gente ha dicho que no debería ser madre y que van a llamar a los servicios sociales debido a mis cejas. Pueden llamar a los servicios sociales porque no tengo nada que ocultar, mis cejas no determinan si soy una buena madre", informó la joven al medio Daily Star.

Las amenazas que han planteado la posibilidad de quitarle la custodia de sus cuatro hijos no son la única clase de críticas que recibe esta mujer en redes sociales. Otras tantas hacen referencia a ´lo poco atractiva´ que luce.

La tiktoker asegura que se ha acostumbrado recibir ese tipo de comentarios. Sin embargo, ahora han arremetido contra su maternidad. Ella ha señalado que servicios sociales no la ha contactado y ella seguirá con sus performance de protesta.