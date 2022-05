Amber Heard y los límites del #YoTeCreo

El 27 de mayo llegó a su fin el juicio de Depp y Heard, dejándonos con muchas sensaciones y opiniones. Pero lo más importante, nos dejó con una pregunta que ha estado obsesionando a las feministas desde siempre: ¿les creemos a las víctimas? Esta es una opinión impopular, pero le creo a Amber Heard. Parece haber algún tipo de confusión con respecto al juicio de Depp y Heard, en el que la gente dice que él es inocente y ella es culpable porque "se ha demostrado que sí" en el juicio. Sin embargo, este es un juicio por difamación, un juicio para callar a Amber Heard, para callar a todas las víctimas de la violencia. Porque una cosa que sabemos con certeza es que él no era inocente y hubo abuso, y ambos estaban en una relación de poder, en la que él tenía la edad suficiente para ser su padre. Todo esto pone sobre la mesa los límites del eslóganes como el #YoTeCreo y nos hacen preguntarnos cuáles son los requisitos para creer en alguien.

LEE: Heterosexualidad cómo herramienta de control

Algunas personas también dicen que fue abuso mutuo. Esta idea de ´abuso mutuo´ está borrando que el abuso tiene que ver con el poder. Muchos abusadores serán exonerados por la idea de que el abuso puede ser lateral. También garantizará que las víctimas de abuso no sean tomadas en serio si se defienden de alguna manera. Es solo otra iteración de la idea de que una víctima debe ser perfecta, pasiva e inmaculada antes de que se les pueda creer. Agregar el cálculo de que las víctimas de abuso no deben defenderse si quieren que les crean va a hacer que mucha gente sea asesinada.

El abuso es más que los estereotipos que vemos en los medios. El abuso es un patrón de uso del daño (incluida la amenaza de daño) para obtener y mantener el poder y el control sobre los demás. La violencia sexual y física no son un requisito para que una relación sea abusiva, pero sí refuerzan las otras formas de abuso, a menudo más frecuentes. Cuando un abusador usa violencia sexual/física, la amenaza de esa violencia siempre se cierne sobre el borde de sus otras tácticas.

¿Cómo funciona eso en una relación abusiva? Si un abusador está utilizando otras tácticas (amenazas, luz de gas), su víctima siempre está muy consciente de que desafiar esas tácticas, o incluso simplemente no someterse a ellas, puede resultar en violencia física/sexual. Sin embargo, el abuso puede ocurrir y con mucha frecuencia ocurre sin violencia física o sexual. A menudo se nos enseña que algo es realmente abuso solo si tiene esa forma de violencia, pero eso simplemente no es cierto, y esa creencia nos lleva a muchos de nosotros a no ver otras formas de abuso.

LEE: ONG documentan abusos sexuales por parte de elementos de la Guardia Nacional

El "abuso mutuo" no existe. La dinámica del abuso se trata fundamentalmente de un desequilibrio de poder en el que el abusador usa constantemente el daño para ganar y mantener el poder y el control sobre su víctima. No se convierte en "abuso mutuo" cuando la víctima responde con violencia o daño. Un policía que golpea a un manifestante es diferente de un manifestante que golpea a un policía porque existe una dinámica de poder masiva que hace que un policía pueda actuar con impunidad e impone inmensas restricciones al manifestante.

En una sociedad construida sobre relaciones sociales de jerarquía, dominación y control, los abusadores no son desviaciones de la norma, sino personas que llevan a sus conclusiones lógicas los mensajes culturales que todos recibimos sobre las relaciones y el poder.

Para muchos, los abusadores son tan difíciles de ver como tales, en parte porque se mueven en el entorno perfecto para pasar desapercibidos: toda una cultura de abuso. Una cultura que ve la dominación y el control como justificables, con distinciones entre abuso y "normal" determinadas solo por el grado.

LEE: ¿Qué hace un coordinador de intimidad y por qué aumentaron después del #MeToo?

Sobre el amor romántico se nos enseña que recibiremos una pareja romántica que pueda satisfacer todas nuestras necesidades y fantasías, y que es aceptable hacer lo que sea necesario para encontrar y vincular a esa persona con nosotros para que pueda cumplir con todas nuestras necesidades. deseo. Se nos enseña a convertir las conexiones interpersonales en relaciones de propiedad privada, y hay una gran cantidad de justificaciones preparadas a nuestra disposición para excusar cualquier número de actos abusivos siempre que se realicen para mantener nuestra "propiedad" bajo nuestro control.

Porque veo y sé todo esto, creo en Amber Heard y tú también deberías.

Jennifer Rubio, mejor conocida como Ciguapa, es una educadora y escritora dominicana. Divulga sobre antirracismo y feminismo a través de las redes sociales y ha trabajado como profesora de música en República Dominicana.

Twitter: @soyciguapa